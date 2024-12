La Juventus è reduce dalla vittoria per 1-2 sul Monza, mentre la Fiorentina arriva dalla sconfitta interna per 1-2 con l'Udinese.14:24

Le scelte di Thiago Motta: panchina sia per Yildiz che per Nico in attacco, giocano Conceicao e Mbangula sulle fasce con Koopmeiners nel mezzo a sostegno di Vlahovic. Confermato McKennie terzino sinistro, out Cambiaso.17:08