Napoli-Venezia, moviola: dubbi sul rigore dato, la reazione virale di Conte, i lagunari hanno chiesto due penalty

La prova dell’arbitro Cosso al Maradona analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto sardo ha ammonito tre giocatori

Classe 1989 l’arbitro Marchetti era la scelta di Rocchi per Napoli-Venezia ma nell’immediato pre-partita ha accusato un problema muscolare ed ha svolto il ruolo di IV uomo. Al suo posto Francesco Cosso che doveva essere solo IV ufficiale. Il fischietto di Reggio Calabria sa iniziato ad arbitrare nel 2004, arrivando in Lega Pro nel 2017. Nel 2021 viene promosso in C.A.N. A-B esordendo nella serie cadetta il 27 agosto, nella partita Pisa-Alessandria, vinta per 2-0 dai toscani.Il 6 febbraio 2022 debutta in Serie A, in occasione dell’incontro Bologna-Empoli, terminato 0-0 e da allora ha collezionato sette gettoni in A. Oggi l’esordio stagionale, vediamo come se l’è cavata al Maradona.

I precedenti di Cosso con Napoli e Venezia

Due precedenti col Napoli (vittoria 3-2 col Bologna e sconfitta 2-0 col Monza), cinque con i lagunari con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Palermo con Nasca al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Altare, Stankovic e Idzes.

Napoli-Venezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Da notare che con Marchetti indisponibile la partita sarebbe stata sospesa definitivamente se Cosso si fosse infortunato. Primo giallo al 31′, per Altare che ferma col gomito alto una ripartenza di Kvara. Al 36′ sul tiro cross di Olivera c’è un mani in area di Idzes, l’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto ma Stankovic para il rigore a Lukaku. La reazione di Conte all’errore del belga diventa presto virale sui social: dopo aver pregato prima della battuta del calcio di rigore, l’allenatore azzurro si guarda intorno sconsolato, senza parlare. Al 44′ Oristanio chiede un tocco di mano in area, ma Juan Jesus la tocca con la coscia.

Nella ripresa al 52′ Oristanio chiede un rigore dopo un contatto con Juan Jesus ma l’arbitro lascia correre. Al 56’ graziato Zampano che ferma Kvara fallosamente. Al 74′ ammonito Stankovic per perdita di tempo sul calcio di rinvio. All’83’ Cosso non vede una deviazione di Stankovic su tiro di Olivera e non concede un angolo al Napoli. Al 96′ ammonito Idzes per fallo su Raspadori. Dopo il recupero Napoli-Venezia finisce 1-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega in occasione del rigore per il Napoli: “A mio parere c’è il rigore, il braccio si allarga e tocca il pallone, non c’è il giallo perché c’è stata la depenalizzazione in questi casi”. Sul penalty reclamato da Oristanio l’ex fischietto comasco dice: “Il contatto è avvenuto fuori area ma c’era solo una mano di Juan Jesus sul fianco di Oristanio”