Il Venezia con una vittoria farebbe un gran salto in ottica salvezza, ma l'ultima vittoria dei lagunari sul Napoli risale al campionato di Serie B nel 2003, vittoria al Penzo per 2-1.10:21

Nel Napoli la novità è la presenza di Neres e Kvaratskhelia insieme per la prima volta dal primo minuto, con loro nel tridente c'è Lukaku. In difesa Juan Jesus al posto dell'infortunato Buongiorno. Nel Venezia panchina per Pohjanpalo, in avanti il tandem Oristanio, Yeboah.14:30