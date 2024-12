Bologna-Verona, moviola: il rosso diretto a Pobega scatena lo stadio: 5 gol, 7 gialli e tante polemiche

La prova dell’arbitro Ayroldi al Dall’Ara nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha estratto otto cartellini

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Bologna-Verona, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Negli anni 2022-2023, sfruttando la collaborazione tra l’AIA e la Federazione Cipriota, ha diretto anche dei match fuori dai confini nazionali, ma l’anno scorso è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato in stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara il fischietto pugliese.

I precedenti di Ayroldi con Bologna e Verona

Sette incroci con l’Hellas con due vittorie e 5 pareggi, bestia nera per i rossoblù che nei sei precedenti non avevano mai vinto: 5 pari e un ko.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Ceccon con Dionisi IV uomo, Pezzuto al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: 44′ Dawidowicz, 54′ Suslov, 56′ Coppola, 63′ Ghilardi, 68′ Tchatchoua, 84′ Castro, 87′ Lucumì. Espulso: 51′ Pobega

Bologna-Verona, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 44′ ammonito Dawidowicz, trattenuta su Dominguez. Al 51′ mentre l’azione si sviluppa nella zona di centrocampo, l’arbitro Ayroldi viene richiamato dall’assistente, ferma il gioco ed estrae il cartellino rosso per Pobega, situato in zona trequarti e lontano dallo sviluppo dell’azione. Colpo a palla lontana ai danni di Duda, Ayroldi espelle l’ex Milan. Dopo un lungo check del Var viene confermata l’espulsione per Pobega. Per lui è la seconda espulsione nel giro di poche settimane, dopo l’episodio dell’Olimpico contro la Lazio. Incredulo Pobega, furiosa la panchina del Bologna.

Era successo che Pobega e Duda avevano avuto un diverbio a palla lontana, con il centrocampista del Verona che ha colpito quello del Bologna con una spallata. L’ex Milan, avendo superato l’avversario in corsa, ha sbracciato con la mano sinistra all’indietro, colpendolo al volto. Il giocatore slovacco è dunque rimasto a terra, sotto gli occhi dell’assistente di gioco, che ha richiamato il direttore di gara per l’espulsione. Orsolini a gran voce ha chiesto da bordo campo la revisione al monitor. Pochi minuti dopo, Duda è rimasto a terra all’interno della propria area di rigore, dolorante alla caviglia dopo aver messo male a terra il piede.

L’arbitro ha dunque fermato il gioco, tra i fischi insistenti dei tifosi di casa: i giocatori rossoblù hanno quindi accerchiato l’avversario per chiedere di rialzarsi velocemente e perdere ulteriori perdite di tempo, con gli ospiti intervenuti a difesa del compagno. Ayroldi è poi riuscito a ristabilire la calma

Al 54′ ammonito Suslov, fallo su Odgaard. Al 67′ giallo per Coppola, costretto al fallo per fermare la ripartenza di Dominguez. Al 62′ ammonito anche Ghilardi che perde palla e poi con le mani blocca la ripartenza rossoblù. Al 68′ ammonito Tchatchoua, pestone su Miranda. All’85’ giallo a Castro, intervento in ritardo su Serdar. All’87’ ammmonito Lucumí che ferma con le cattive Livramento. Dopo 6′ di recupero Bologna-Verona finisce 2-3.