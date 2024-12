Verona pericoloso! Duda ruba palla e serve Livramento, il suo cross per Mosquera viene respinto, Serdar prova a ribardire in rete ma calcia alto!22:27

Giallo per Coppola, costretto al fallo per fermare la ripartenza di Dominguez22:02

Quello del momentaneo 1-0 è il primo gol in Serie A per Dominguez, che aveva già segnato con la maglia rossoblù ma in una gara di Coppa Italia contro il Monza21:40

Partita rocambolesca al Dall'Ara! 35 minuti di solo Bologna, dove la squadra di Italiano colpisce un palo e passa in vantaggio con il gol di Dominguez, ben servito dentro l'area da Castro. All'improvviso si sveglia il Verona, che pareggia con Sarr grazie all'amnesia difensiva di Lucumì e proprio all'ultima azione del primo tempo ribalta il punteggio con il tiro di Tengstedt che converte in gol la spizzata di Serdar sul lancio di Bradaric21:39

Rischia l'autorete Dawidowicz su un cross basso di Holm, Montipò salva ma c'era in precedenza un fallo in attacco ravvisato da Ayroldi20:55

Le scelte di Italiano: parte in panchina il recuperato Orsolini, c'è Dominguez insieme a Odgaard ai lati dell'unica punta Castro. Fabbian agirà sulla trequarti, mentre Pobega e Freuler compongono la mediana. In difesa, davanti a Skorupski, il quartetto formato da Holm, Beukema, Lucumì e Miranda20:02

Il Verona è reduce dalla sconfitta interna contro il Milan, che ha fatto seguito alla vittoria di Parma. Momento delicato per i gialloblù di Zanetti, risucchiati nei bassifondi della classifica dopo un ottimo avvio di stagione. Prima del successo del Tardini erano arrivate sette sconfitte in otto gare20:19

È imbattuto da oltre un mese il Bologna di Vincenzo Italiano, sconfitto l'ultima volta dalla Lazio lo scorso 24 novembre. Per trovare un k.o. al Dall'Ara bisogna tornare addirittura alla scorsa stagione, i rossoblù infatti non hanno ancora perso tra le mura amiche in questo campionato. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro per gli emiliani, che con una vittoria questa sera si porterebbero a -1 dalla Juve con una giornata in meno19:54