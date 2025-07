Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 4 luglio 2025: c'è Fluminense-Al Hilal in chiaro

Scopri la ricca programmazione sportiva odierna in tv: calcio, rugby, tennis e calcio femminile in primo piano

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti imperdibili nel mondo dello sport, con una programmazione variegata che accontenta gli appassionati di diverse discipline. Si susseguono eventi di calcio di grande rilievo, tra cui il prestigioso Mondiale per club Usa 2025, che vede sfidarsi squadre di spicco come Fluminense, Al Hilal, Palmeiras e Chelsea, con una gara trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Parallelamente, il rugby continua a catturare l’attenzione con i Mondiali U20 che presentano incontri di alto livello come Francia-Galles, Inghilterra-Sudafrica e Irlanda-Italia, disponibili su diverse piattaforme pay, soprattutto Sky Sport Max e Sky Sport 1. Non mancano poi le emozioni del tennis grazie a Wimbledon su canali dedicati come Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Per gli amanti del calcio femminile, spicca l’incontro tra Germania e Polonia, trasmesso in chiaro su Rai Sport, un’occasione preziosa per seguire le protagoniste degli Europei Svizzera 2025.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

03:00 Mondiale per club Usa 2025: Palmeiras-Chelsea (Dazn, pay)

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025: Germania-Polonia (Rai Sport, free)

Rugby

15:30 Mondiali U20: Francia-Galles (Sky Sport Max, pay)

Tennis

12:00 Wimbledon 5a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

