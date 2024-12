Juventus, Motta mette Danilo fuori dal progetto: escluso dalla Supercoppa. Oltre al Napoli spunta il Milan

Il tecnico ha escluso il capitano dalla lista dei convocati per l’appuntamento di Riyadh, il club lo ha offerto anche ai rossoneri ma il club di De Laurentiis resta in pole

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È ormai da ritenersi conclusa l’esperienza di Danilo con la Juventus: dopo che il club ha invitato il capitano a trovarsi un’altra squadra a gennaio, il tecnico Thiago Motta ha escluso il difensore dalla lista dei convocati per la Supercoppa Italiana. La Juve ha provato a proporlo al Milan, ma ad oggi il Napoli resta in pole.

Juventus, Motta esclude Danilo dai convocati per la Supercoppa

Danilo non fa più parte già da tempo del futuro della Juventus, dopo lo stop alle trattative per il rinnovo di contratto il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli ha invitato il capitano a trovarsi un’altra squadra nel mercato di gennaio. Oggi, però, Danilo è stato escluso anche dal presente della Juve: Thiago Motta, infatti, non lo ha inserito nella lista dei convocati per la Supercoppa Italiana, competizione che vedrà i bianconeri scendere in campo il 3 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, nella semifinale contro il Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli attende Danilo

Una scelta, quella di Motta, che ufficializza la rottura tra Danilo e la Juventus. Il club ora spera che il capitano, in scadenza di contratto a giugno, lasci Torino nel mercato di gennaio: a Danilo è stato chiesto di portare un’offerta per il suo cartellino da parte di un’altra società, il difensore invece preme per la rescissione di contratto. Il Napoli, che avrebbe già l’accordo con Danilo per il suo nuovo contratto, attende alla finestra e spera di poter arrivare a ingaggiare il difensore a parametro zero: Giuntoli è quindi in cerca di un altro acquirente disposto a pagare qualche milione per il cartellino del difensore.

Scambio Danilo-Tomori: la proposta della Juventus al Milan

Per questo motivo il Football Director della Juventus avrebbe contattato negli ultimi giorni anche il Milan, proponendogli di inserire Danilo nella trattativa per arrivare a Tomori, in uscita dal club rossonero, per abbassare il prezzo del centrale inglese. Lo scambio appare però complicato: non solo Juve e Milan devono trovare un accordo sulla cifra del conguaglio che i bianconeri dovrebbero versare ai rossoneri, ma Danilo dovrebbe accettare di firmare per una squadra che, salvo miracoli, non giocherà la prossima Champions League.

Il brasiliano preferirebbe invece trasferirsi al Napoli, dove troverebbe un allenatore come Antonio Conte che crede fortemente in lui e una squadra destinata a tornare in Champions nella prossima stagione.