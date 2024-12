“Non è da Juventus”. Di Gregorio è l’ultimo bersaglio dei tifosi bianconeri

Pessima chiusura dell'anno per Madama: il pari con la Fiorentina conferma vecchi problemi ed evidenzia una lacuna grave per i supporters della Signora

“Voglio lasciare il segno in questo club”, disse il neo portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, il giorno della presentazione in bianconero. Andò anche bene ad inizio campionato, nel momento di grazia della Vecchia Signora che vinceva senza prendere gol. Ma il processo all’ex portiere del Monza è iniziato già dopo i quattro gol subiti contro l’Inter e soprattutto contro il Parma, per il gol incassato da Sohm. Non si placano le polemiche social dei tifosi bianconeri, dopo l’ultima sfida contro la Fiorentina, nei confronti di Di Gregorio che ha subito altri due gol.

Tifosi bianconeri contro Di Gregorio dopo il pareggio con la Viola

Restano scatenati sui social i tifosi bianconeri nei confronti di Di Gregorio dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Quindi, vediamo…gli errori in difesa li fa Motta…che sta in panchina…scivola Cambiaso ma la colpa è di Motta, Di Gregorio sta piantato sulla linea di porta sul primo gol ma la colpa è di Motta. La verità è che, per me, le bocce farebbero più al caso vostro.

E ancora: “Ma Di Gregorio chi era per diventare titolare alla Juve??? C’è poi chi scrive: “Hanno sempre detto di Gregorio è un bravo portiere , mah , ne ha subite di gol un sacco e ne ha parate pochissime , per me non è per niente bravo e non lo elogio e non lo osannerò mai e poi mai”.

Non si placano gli animi sul web: “L’ho scritto in tempi non sospetti… Di Gregorio non è da Juve, è un portiere che per me è sopravvalutato. Oltretutto non esce mai, e quando lo fa, va solo con i pugni senza mai prendere il pallone.”

C’è chi aggiunge: “Kean marcato nel modo peggiore possibile, a difesa schierata, così come nel primo goal subito, in cui il piccolo Kean non salta nemmeno e fa goal, con Di Gregorio (scarso) fermo, che non esce.” E infine: “Di Gregorio il più grosso downgrade in porta degli ultimi 70 anni.”

I tifosi della Vecchia Signora preferiscono De Gea a Di Gregorio

Chi ha fatto il colpaccio tra Juventus e Fiorentina sul mercato secondo i tifosi bianconeri? C’è chi scrive: “Purtroppo c’è chi compera di Gregorio 20M…. E chi prende De Gea a 2M… Mi piange il cuore, ma questa è la realtà.”

E ancora: “Di Gregorio non esce mai… questo è un problema eh: Perin gli è superiore. Ma a questo punto perché non prendere De Gea?”. Insistono i tifosi della Juve: “Se noi abbiamo Di Gregorio in porta e la Fiorentina ha De Gea…una riflessione va fatta sull’operato di Giuntoli sulla sua gestione che non è una gestione da Juve…”

C’è chi aggiunge: “Di Gregorio ti ricordo che il portiere deve essere padrone dell’area piccola su cross dalla tre quarti, me l’hanno insegnato giocando in terza categoria decenni fa. Avete visto De Gea come para a 34 anni?” E ancora: “Sul primo goal Di Gregorio non esce. Di Gregorio è scarso e quando esce lo fa solo con i pugni. Non da sicurezza a una difesa che ha perso Bremer!”

E infine: “Super De Gea, male Di Gregorio: io farei giocare Perin, mica xchè è un fenomeno ma Di Gregorio non mi pare meglio di Perin in nessun fondamentale.”

Juventus, i tifosi invocano l’alternanza tra Perin e Di Gregorio

Sono 450 i minuti giocati da Perin in questa stagione, meno della metà di quelli di Di Gregorio in maglia bianconera (1170 con 12 gol subiti in 13 gare). Ma cosa non funziona secondo i tifosi bianconeri che invitano Motta a far ruotare maggiormente il portiere 32 enne con il ‘titolare’ Di Gregorio?

C’è chi scrive: “Perin non mi esalta ma almeno è più pulito negli interventi rispetto Di Gregorio che para solo di pugni.” E ancora: “Perin è abile nelle uscite, Di Gregorio resta fermo tra i pali e non domina le uscite sulle palle alte”.

Cresce il rimpianto anche per Szczesny: “Abbiamo cacciato l’ex portiere polacco per tenere due scarsoni tra i pali… E Di Gregorio è stato anche pagato 18 milioni con 1.8 MLN netti di ingaggio, altro che risparmio!” E infine: “Il signor Giuntoli prende Di Gregorio a 27 anni, non giovanissimo, e lo paga anche quasi 20 milioni… Che pacco!”