Juventus, Di Gregorio sotto processo sui social: i tifosi non gli perdonano il gol di Sohm 

La seconda rete del Parma all’Allianz Stadium scatena le critiche dei supporter bianconeri al portiere ex Monza: per molti non è all’altezza

I tifosi della Juventus contro Michele Di Gregorio: fino a oggi l’ex Monza era stato risparmiato dalle critiche dei supporter bianconeri, ma la rete del 2-1 firmata da Sohm nella gara tra la squadra di Thiago Motta e il Parma ha aperto il processo al portiere.

Juventus, Di Gregorio sotto processo per il 2-1 del Parma

Giocare nella Juventus non è facile, la pressione è altissima e i tifosi bianconeri non perdonano errori ai propri giocatori: lo ha capito bene anche Michele Di Gregorio, che dopo aver iniziato bene la sua avventura alla Juve è finito oggi nel mirino dei supporter juventini sui social network per la rete del 2-1 subita stasera contro il Parma. In realtà, le critiche erano iniziate già durante la partita pareggiata al Meazza contro l’Inter: molti tifosi se la sono presa con Di Gregorio per non aver parato neanche uno dei due rigori nerazzurri, altri hanno chiesto che Perin – reduce da una grande prestazione con lo Stoccarda – fosse promosso titolare.

Juventus, il gol di Sohm a Di Gregorio

Il gol lo firma Simon Sohm, 23enne centrocampista svizzero del Parma che non aveva ancora segnato in serie A: la rete nasce da una rapida ripartenza della squadra di Fabio Pecchia, che sorprende la difesa della Juventus. Man conduce palla, viene costretto ad allargarsi proprio da un’uscita di Di Gregorio ma poi riesce a scaricare per Sohm, che dal limite dell’area va al tiro: la conclusione è abbastanza potente, ma non troppo angolata e soprattutto Di Gregorio è posizionato proprio sul palo dove calcia il centrocampista. Il portiere sembra però coperto dai compagni: riesce solo a toccare il pallone, che poi termina in rete la sua corsa.

Juventus, le accuse a Di Gregorio e Giuntoli

Per molti tifosi della Juventus il verdetto è chiaro: la colpa del gol è di Di Gregorio. “Di Gregorio sembrava un buon portiere solamente grazie all’onnipotenza di Bremer che gli faceva subire a stento mezza ciabattata in porta ogni 3 partite”, il commento su X di Bresingar, che sintetizza un pensiero comune a molti tifosi della Juventus, ovvero che l’infortunio di Bremer abbia fatto emergere tutti i limiti della difesa bianconera.

“Io ancora non riesco a capire il perché lo abbiamo preso come dopo Szczesny… ha solo i piedi buoni, ma ci dimentichiamo che dovrebbe parare”, aggiunge Axl98. “Digre é un portiere normalissimo. Probabilmente il più scarso che abbiamo mai avuto”, attacca Ipergiux. “La difesa è uno spettacolo indecente! E anche Di Gregorio… deve fare qualcosa di più”, scrive Glmdj, che allarga il discorso ai compagni di reparto del portiere.

“Di Gregorio si svegliasse un po’ pure lui”, sbotta Gipsy, mentre Mattellone se la prende con Giuntoli: “Ha rescisso il contratto a uno dei portieri più forti del mondo per mettere sotto contratto Di Gregorio. È il direttore sportivo più scarso d’Italia”.