Juventus, Kolo Muani e Skriniar in uscita dal PSG: i bianconeri ci provano, ma i social bocciano l’ex Inter

Intreccio di mercato tra PSG e Juventus, che a gennaio potrebbe fare un tentativo per Kolo Muani e Skriniar, ormai fuori dal progetto di Luis Enrique: ma sui social i tifosi insorgono contro l'ex Inter

Sempre più ai margini del PSG di Luis Enrique, Randal Kolo Muani e Milan Skriniar potrebbero cambiare squadra già nella finestra invernale di calciomercato. Tra i club interessati ai due giocatori ci sarebbe anche la Juventus, che – dopo le divergenze causate dalla Superlega – sembrerebbe essere tornata in buoni rapporti con il club parigino.

Kolo Muani occasione di mercato per il vice Vlahovic

Quasi mai titolare in questa stagione, Randal Kolo Muani è sceso in campo solamente in dieci occasioni – segnando due gol – con il PSG in questa stagione, collezionando per lo più spezzoni di partite. Proprio lo scarso impiego starebbe portando l’attaccante della nazionale francese a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova squadra già a gennaio, con il club transalpino che non sembra intenzionato a opporsi a una sua partenza.

Tra le squadre interessate a Kolo Muani ci sarebbe, oltre ad alcuni club di Bundesliga – dove ha già vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte – e Premier League, anche la Juventus, alla ricerca di un vice Valhovic affidabile visti i continui infortuni di Arek Milik. La trattativa non sarebbe delle più semplici visto lo stipendio da oltre 10 milioni lordi a stagione e una valutazione che si aggira intorno ai 40/50 milioni di euro – come ben inferiore ai 90 spesi nel 2023/2024 dal PSG. Probabile che il trasferimento si possa concretizzare solo in caso di apertura del club parigino a un prestito con diritto di riscatto, con parte dello stipendio pagato dai francesi.

Skriniar il sostituto di Bremer?

Che Gleison Bremer sia il pilastro difensivo della Juventus è ormai assodato. A testimonianza di ciò ci sono i dati sui gol incassati dai bianconeri dall’infortunio del brasiliano: ben otto in cinque gare (comprese le quattro subite dall’Inter), mentre in precedenza ne era stata concessa solamente una in sette uscite.

Per questo motivo la Juventus sarebbe alla ricerca di un sostituto all’altezza e il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe proprio un altro giocatore in uscita dal PSG: Milan Skriniar. Dopo le ottime prestazioni con l’Inter, il difensore slovacco ha faticato a imporsi all’ombra della Tour Eiffel, tanto da aver collezionato solamente tre presenze nella stagione in corso.

Anche in questo caso il PSG non si opporrebbe alla sua cessione, ma come per Kolo Muani i problemi sono di carattere economico. La Juventus potrebbe affondare il colpo per Skriniar solamente in caso i parigini accettassero di cederlo in prestito, sobbarcandosi parte del suo stipendio.

Tifosi bianconeri contro l’arrivo di Skriniar

La pista Skriniar non sembra però scaldare più di tanto i cuori dei tifosi della Juventus, che sui social – alla domanda su cosa ne pensino di un suo possibile arrivo – sembrano essere d’accordo sul non volere l’ex difensore dell’Inter nella loro squadra.

Tanti infatti i “no” come risposta, con chi si è spinto oltre come Fabio che scrive: “Decisamente no. Giocatore molto sopravvalutato secondo me. All’Inter giocava più a spallate e spintoni che a calcio. Cerchiamo altro”. “NO. Meglio niente” invece il giudizio severe di Giovanni. Alcuni invece chiedono di investire su giovani prospetti più che su giocatori il cui rendimento è in calando da oltre un anno: “Non possiamo prendere un difensore giovane??” il commento di Dodi.