Napoli, Lobotka in love con Simi Leskovska: dalla passione per le milf al flirt con la Diletta Leotta slovacca

Il magic moment di Lobotka: lo slovacco ha chiuso il 2024 in testa alla classifica col Napoli e ha trovato pure un nuovo amore, la bellissima connazionale Simi Leskovska.

Il 2024 si è chiuso nel migliore dei modi per Stanislav Lobotka, regista del Napoli primo in classifica. Non solo la vetta della Serie A, ma anche un nuovo amore per il centrocampista, che ha annunciato sui social la relazione con la bellissima Simi Leskovska, la Diletta Leotta slovacca.

Napoli, un nuovo amore per Lobotka: l’annuncio

È un magic moment per Lobotka. Non avrebbe potuto chiedere di meglio per il brindisi di fine anno. Lo slovacco chiude il suo 2024 con il primato in classifica condiviso con l’Atalanta e un nuovo amore. Già, l’ex Celta Vigo lo ha annunciato su Instagram facendo il pieno di like: “A volte nella vita capitano cose inaspettate ed è per questo motivo che il mondo è così bello. Anche se nessuno dei due se lo aspettava, ho trovato la mia anima gemella, una donna speciale per me” ha scritto.

Lobo continua: “La conosco da tanto tempo, ma le nostre strade si sono incrociate soltanto ora. Dopo sei mesi da single, mi sono innamorato di una persona a me molto vicina e siamo felici insieme”. La nuova fiamma del metronomo di Conte è Simi Leskovska, la Diletta Leotta slovacca.

Chi è Simi Leskovska, ex miss oggi giornalista

Simona Leskovska vanta un passato da finalista di Miss Slovacchia. Bella da mozzare il fiato, è riuscita ad abbattere i pregiudizi imponendosi nel mondo del giornalismo. Da tre anni lavora per la Federazione slovacca, al seguito delle nazionali, di cui cura le interviste a bordo campo. Dalle passerelle al rettangolo verde.

Ha iniziato con l’Under 21 arrivando poi alla selezione maggiore, tanto da essere presenza fissa agli ultimi Europei che si sono disputati in Germania. “Alcune persone mi avevano detto che una donna con un passato da modella non avrebbe avuto successo nel calcio. Ma sono passati diversi anni e quelle persone che ridevano di me ora vogliono farsi una foto con me” ha dichiarato in una recente intervista a Extra. Seguitissima sui social, vanta quasi 200mila follower su Instagram.

Lobotka e quella passione mai celata per le milf

Ha decisamente cambiato target, Lobotka. Che in passato non ha mai nascosto di avere un debole per le milf. “Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché con loro ho qualcosa di cui parlare” aveva svelato lo slovacco del Napoli in un’intervista a Sport Tv.

Non a caso, la sua ex compagna, Zuzanna Sutjakova, era di 17 anni più grande. E quando gli era stato chiesto della milf per antonomasia, ovvero l’attrice Jennifer Coolidge nota per il suo ruolo di madre di Stifler in American Pie, aveva risposto così: “Quanti anni ha adesso? Perché potrebbe aver superato la soglia”.