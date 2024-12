Napoli, Conte: non facciamo mai gol, rischiamo sempre l'infarto in panchina. Poi il retroscena su Raspadori

Il tecnico azzurro elogia Raspadori: Ci sto lavorando come centrocampista, è un'opzione importante in gare bloccate come queste, ci dà qualità e gol

Quando Lukaku si è avvicinato al dischetto per tirare il rigore, nel primo tempo, si è messo quasi a pregare. Poi, dopo l’errore del belga, è rimasto quasi paralizzato Antonio Conte che si è guardato intorno alla ricerca di risposte impossibili. Normale che quando a poco più di 10′ dalla fine Raspadori abbia fatto saltare il tappo alla gara col Venezia il tecnico azzurro sia saltato indemoniato dalla panchina, urlando tutta la sua gioia. Già, il gol, la sua ossessione perché questo Napoli vince troppo spesso di corto muso, il che può essere un bene ma anche un limite come ammette lui stesso nel post-partita elogiando Raspadori e a suo modo togliendolo dal mercato.

Conte elogia Raspadori

A Dazn l’allenatore pugliese parte dall’uomo del match e dice: “Su Raspadori ci sto lavorando, è un’opzione importante in gare bloccate come queste, ci dà qualità e gol, noi dobbiamo trovare dei gol, in rosa non abbiamo tanti gol nelle caratteristiche dei nostri e dobbiamo trovare altre soluzioni, sono contento per lui, ne aveva bisogno. Se cambia qualcosa per lui sul mercato? Andrebbe abolito il mercato di gennaio, il mio obiettivo è di non indebolirci ma deve intervenire il club. Se dobbiamo fare qualcosa deve essere migliorativa e non peggiorativa, dobbiamo pensare al bene del Napoli e non al singolo.

Conte ha avuto paura di perdere

Dispiace essere arrivati sullo 0-0 a 10′ dalla fine, è stata una partita stregata, abbiamo avuto il 75% di possesso, poi rigore sbagliato e palo, non mi sarei meravigliato se ci fosse stata la beffa ma siamo stati bravi, abbiamo cambiato e siamo stati bravi anche nella fase di non possesso”.

Poi allarga il tiro: “Bravo anche Meret, stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, poi se riuscissimo a fare qualche gol in più saremmo tutti più tranquilli. Il primato? Ieri ho risposto alla domanda che mi è stata fatta ribadendo che io voglio vincere anche giocando a carte e che non firmo in partenza per un quarto posto, so però da dove siamo partiti. Ritrovarci con 41 punti era impensabile, i ragazzi mi seguono e crescono, dobbiamo evitare grandi infortuni ma è un gruppo solido”.

In sala stampa Conte ribadisce: “Singolarmente non abbiamo tanti calciatori che segnano, dobbiamo cercare su calci da fermo e su altre soluzioni, oggi è un caso lampante: tiri per 25 volte e devi aspettare a 10′ dalla fine per vincere, anche per le nostre coronarie, non possiamo rischiare sempre un colpo noi in panchina…’a palla ind’a sacca l’amma mettere e Raspadori centrocampista è una delle soluzioni…’sti 41 punti sò tutti sudati, abbiamo dovuto scavare a terra per prenderli…”.