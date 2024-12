Il Manchester United di Amorim ancora ko, Zirkzee sostituito al 30' e fischiato: ora la Juve ci crede

L'olandese fatica a trovare la propria dimensione in Inghilterra. Neville: "Mi dispiace, è brutale". Intanto la dirigenza bianconera pensa al prestito con diritto di riscatto.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue il momento complicato del Manchester United anche sotto la guida di Amorim. Finisce sul banco degli imputati anche Joshua Zirkzee, apparso in netta difficoltà dal suo arrivo in Inghilterra. Continua la crisi per l’attaccante olandese, che è stato sostituito dopo appena 32 minuti nella sfida contro il Newcastle, con i Red Devils sotto 2-0, sotto una pioggia di fischi da parte del pubblico dell’Old Trafford.

Dopo essere uscito dal campo, l’attaccante olandese si è diretto direttamente negli spogliatoi, riapparendo solo dopo alcuni minuti con il giubbotto addosso. L’ex Bologna continua a non lasciare il segno con la maglia dei Red Devils, mentre si alimentano le voci di un possibile ritorno in Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zirkzee-United: ancora problemi. Amorim: “Scelta tecnica”

Joshua Zirkzee continua a faticare nel trovare la sua dimensione al Manchester United. Arrivato in Inghilterra nella finestra di mercato estiva con grandi aspettative dopo i numeri e le prestazioni mostrate al Bologna, l’attaccante olandese non è riuscito a confermarsi. Sono stati solo quattro i gol arrivati per l’olandese: il primo all’esordio contro il Fulham, la doppietta contro l’Everton e la rete segnata in EFL Cup contro il Totthenam.

Nemmeno il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Amorim al posto di Ten Hag, sembra aver dato la giusta scossa. La sostituzione dopo soli 32 minuti nella sfida contro il Newcastle è stata spiegata dallo stesso tecnico come una scelta necessaria. “Josh è un ragazzo fantastico. Lo sosterremo e continueremo a lavorare con lui. È stata una decisione difficile, ma ho parlato con il ragazzo ed era importante far arrivare il messaggio. Era necessario che uscisse, per la squadra. La squadra stava soffrendo e serviva un altro centrocampista”, ha dichiarato Amorim.

Gary Naville: “Mi dispiace per Zirkzee, è un essere umano”

Anche l’ex leggenda del Manchester United, Gary Neville, ha voluto esprimere il proprio dispiacere per la difficile situazione che sta vivendo Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è stato sommerso dai fischi dell’Old Trafford al momento della sua sostituzione contro il Newcastle. Intervenuto ai microfoni di Sky, Neville ha commentato: “Mi dispiace per lui. Lo so, guadagna tanti soldi, ma non dimentichiamoci che lì c’è comunque un essere umano. È stato ridicolizzato dai suoi stessi tifosi, ed è brutale”.

Juventus: accelerata su Zirkzee

Il rendimento poco convincente di Joshua Zirkzee in Premier League potrebbe aprire le porte a un ritorno in Serie A. L’ex attaccante del Bologna potrebbe ritornare da Thiago Motta, questa volta tra le file della Juventus. I dirigenti bianconeri stanno valutando l’operazione, con l’idea di un prestito con diritto di riscatto.