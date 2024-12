Mercato: da Raspadori a Zirkzee bomber cercasi, i nomi caldi in serie A

Tanti gli attaccanti che possono cambiare maglia già a gennaio. Qualche rinforzo potrebbe arrivare pure dalla Premier League

Ultimi giorni di relax anche per gli operatori del mercato. Poi sarà guerra totale, anche perché sono molte le squadre di Serie A a necessitare di un restyling ed in qualche caso pure bello profondo. A movimentare la sessione di gennaio potrebbero essere gli attaccanti. Ce ne sono diversi in procinto di cambiare maglia con club del nostro campionato pronti ad accoglierli. Raspadori è in uscita da Napoli, Zirkzee sogna il grande ritorno mentre Berardi attende una chance per rilanciarsi dopo l’infortunio.

L’ora di Berardi e il rientro di Zirkzee

Partiamo proprio da Domenico Berardi. Sono anni che l’esterno deve lasciare Sassuolo ma fin qui non è mai arrivata l’occasione giusta. Adesso il 30enne di Cariati ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per recuperare completamente dal lungo infortunio che lo ha tenuto ai box. E chi c’è di meglio per rivitalizzarlo se non l’Atalanta di Gasperini? Occhio anche alla solita Juventus per la quale però la priorità dovrebbe essere Zirkzee di rientro in Italia dopo la breve e poco entusiasmante parentesi inglese.

Raspadori e Arnautovic: l’addio unica soluzione

Sempre i bianconeri sono tra i club più interessati a Jack Raspadori. L’attaccante del Napoli non rientra nei piani di Conte: lo dice lo scarso minutaggio che gli viene concesso. Sull’ex Sassuolo c’è attivissima anche la Roma, sebbene la Vecchia Signora abbia la carta Fagioli da potersi giocare. Motta saprebbe come impiegarlo, sia da sottopunta che da centravanti in alternativa a Dusan Vlahovic. Milik non dà garanzie fisiche e la Juve vuole sbarazzarsene. Desidera più spazio pure Arnautovic che all’Inter è chiuso: per l’austriaco c’è la possibilità Torino.

Fuga dall’Inghilterra per due ex azzurri

La Premier League è il sogno di molti calciatori ma anche l’incubo di altri. Per Federico Chiesa il Liverpool si è rivelato una terribile fregatura. Slot non lo ha mai preso in considerazione, ritenendolo non idoneo ai livelli atletici del campionato d’oltremanica. Tocca a Fali Ramadani risolvergli il problema, possibilmente riportandolo nello Stivale. Anche Beto sperava in qualcosa di meglio dal passaggio dall’Everton all’Udinese: chi cerca un bomber può rivolgersi tranquillamente a lui.