Domenica sportiva, Adani: Con Kean al posto di Vlahovic Juventus-Fiorentina 3-0. Tifosi Napoli polemici col programma

Per l'ex difensore i problemi della Juventus sono soprattutto davanti, polemica per il trattamento riservato alla squadra di Conte: capolista snobbata

La serata surreale del Milan culminata con l’esonero di Fonseca è stato ovviamente il piatto forte della Domenica sportiva, lo storico programma di Rai2, ma ovviamente c’è stato spazio anche per l’ennesimo pari di mister X Thiago Motta con la sua Juve, per l’Inter, per la Roma. A far arrabbiare i tifosi del Napoli è stato invece l’atteggiamento nei confronti della capolista, relegata a fine trasmissione con una finestra di pochissimi minuti. Puntata indubbiamente singolare dove, caso-Milan a parte, hanno fatto rumore le parole di Adani.

Adani deluso dalla Juventus

Al momento di analizzare il 2-2 della Juve con la Fiorentina, Lele Adani è stato lapidario dicendo: “Ho accompagnato, giustamente secondo me, la prima fase della Juventus di Thiago Motta, di questo nuovo progetto, fino a un mesetto fa e le carte mi sembravano in regola ma gli ultimi pareggi mettono tutto in discussione. Parlo della scarsa produttività in area, ci chiedevamo perchè segnassero poco ma ora ci chiediamo anche perché prendono troppi gol, è molto vulnerabile, il primo gol nasce da scarsa abitudine a marcare, oggi la Juve non ha avuto neanche nulla dai cambi, la Juve non può farsi recuperare così ingenuamente”.

La bordata a Vlahovic

Poi l’ex difensore prende di mira Vlahovic e sentenzia: “Altra cosa che dico col massimo rispetto per la verità, se invertivi i due centravanti secondo me finiva 3-0 per la Juve, Vlahovic ce la mette tutta, ma è molto ritardo rispetto al ruolo che occupa, alla maglia che indossa, lo dico stimando la sua cattiveria, la serietà nel lavoro, ma sbaglia troppo. Ora la Juve deve recuperare tutti, sostituire Bremer e rivalutare l’attaccante, la Juve non può fare così tanta fatica. Di tutti i pareggi questo è stato il migliore ma se non hai soluzioni alternative? Se non c’è Vlahovic serve un altro attaccante”.

La rabbia dei tifosi del Napoli

A scatenare la polemica sul web sono però i tifosi del Napoli, che si erano sintonizzati su Rai2 convinti che si sarebbe parlato a lungo della squadra di Conte, tornata prima in classifica a pari punti con l’Atalanta dopo il sofferto successo sul Venezia. Attesa risultata quasi vana: le immagini del successo degli azzurri sono arrivate dopo oltre un’ora e mezza dall’inizio del programma e al rientro in studio non c’è stato alcun dibattito con le notizie di attualità che arrivavano da Milano che hanno preso il sopravvento.

Rabbia e delusione sui social da parte dei tifosi partenopei: “Ho visto la Domenica sportiva hanno parlato una mezz’ora del Milan un quarto d’ora della Juve e le due capoliste Atalanta e Napoli non sono state neanche nominate” e poi: “La Domenica sportiva dedica alle ore 24, solo 30 secondi al Napoli capolista, mentre trova il tempo per descrivere con dovizia di particolari le partite dell’Atalanta, Inter, Milan, Juve, Fiorentina, Lazio e perfino la Roma che quasi è coinvolta nella lotta per non retrocedere. Non so cosa pensare, sarà un caso?”.

C’è chi scrive: “Credo che ADL non abbia buoni rapporti con la RAI. Solo cosi si puo’ spiegare” e infine: “La domenica sportiva sul canale nazionale della Rai ha dedicato 1 minuto al Napoli capolista ed ha comunicato 10 volte l’esonero dell’allenatore del Milan….. Ecco perché le nostre vittorie sono sempre le più belle… La gelosia di Napoli città e del Napoli calcio da parte degli Italioti è troppo evidente… Purtroppo non vi resta che soffrirci…”.