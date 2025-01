Juventus, ti salva il Manchester City? La follia per Cambiaso nella stagione del processo per il fair play finanziario  

Guardiola vuole il terzino bianconero, il club dello sceicco Mansur pronto a offrire fino a 65 milioni di euro per il cartellino nonostante il procedimento aperto dalla Premier League

Un’offerta monstre, tra i 60 e i 65 milioni di euro, per strappare Andrea Cambiaso alla Juventus. È quella che sta preparando il Manchester City per accontentare Pep Guardiola, innamoratosi del terzino bianconero: neanche il processo per le 115 violazioni del Fair Play finanziario sembra poter fermare il club dello sceicco Mansur.

Juventus, il Manchester City prepara offerta super per Cambiaso

Potrebbe essere il Manchester City a risolvere i problemi di bilancio della Juventus e fornire ai bianconeri le risorse necessarie a operare nel mercato di gennaio. Il club inglese ha infatti pronta un’offerta tra i 60 e i 65 milioni di euro per il cartellino di Andrea Cambiaso: il terzino ex Bologna piace parecchio a Pep Guardiola, che ha bisogno di nuove energie e giocatori motivati per riavviare il motore del City, 6° in classifica in Premier League a 12 punti dal Liverpool e addirittura 22° nel girone unico di Champions League con soli 8 punti.

Manchester City, Cambiaso erede di Walker

Cambiaso piace per la capacità di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche in mediana, ma soprattutto perché sa interpretare il ruolo di terzino in maniera moderna: il bianconero sa venire dentro al campo e trovare la posizione giusta per favorire possesso e palleggio rapido. Insomma, per Guardiola è l’elemento giusto per sostituire Kyle Walker, giocatore che pare aver fatto il suo tempo al City e che non a caso è stato accostato al Milan negli ultimi giorni. Per Cambiaso sarebbe pronto un contratto quinquennale.

City tra mercato e processo per le violazioni del Fair Play finanziario

Il paradosso è che il Manchester City sarebbe pronto a spendere 65 milioni di euro per un terzino dopo aver condotto una campagna acquisti estiva votata al risparmio: Savinho del Girona l’unico acquisto della scorsa sessione di mercato, a fronte di cessioni per 141 milioni di euro complessivi. Tra queste anche quella di Julian Alvarez, passato all’Atletico Madrid per 75 milioni di euro.

Il City tornerebbe dunque a fare follie sul mercato proprio nella stagione in cui sta affrontando il delicato processo per le 115 violazioni del Fair Play finanziario rilevate dalla Premier League in un arco di tempo che va dal 2009 al 2018: il procedimento, aperto a settembre, potrebbe concludersi con una maxi-multa e una enorme penalizzazione in classifica, che potrebbe portare anche alla retrocessione in Championship dei Citizens. La situazione di classifica ha evidentemente indotto il club dello sceicco Mansur a rompere gli indugi e rischiare nuovi alert sul mercato da parte della Premier.

La Juventus e la maxi-plusvalenza Cambiaso

I problemi finanziari del City interessano poco alla Juventus, che cedendo Cambiaso realizzerebbe una delle plusvalenze più consistenti della sua intera storia: il terzino fu acquistato dal Genoa per 13 milioni di euro nel 2022. La liquidità generata dall’eventuale cessione al City permetterebbe ai bianconeri di operare con maggiore libertà sul mercato e di accontentare Thiago Motta, che chiede rinforzi soprattutto al centro della difesa. L’addio del terzino non rappresenterebbe neanche un grande sacrificio sul piano tecnico: dopo aver iniziato la stagione da titolarissimo, Cambiaso s’è infortunato e una volta tornato a disposizione è finito in panchina.