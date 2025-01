Pep Guardiola si separa dalla moglie Cristina Serra: il duro sfogo del tecnico contro un gruppo di giovani fan

Pep Guardiola si è separato dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni di unione. Siparietto tra il tecnico e un gruppo di giovani cacciatori di autografi: "Andate a scuola".

L’amore è eterno finché dura: il titolo di uno dei film di Carlo Verdone di maggiore successo vale anche per Pep Guardiola e per l’ex moglie Cristina Serra: i due si sono lasciati dopo 30 anni di unione. In pochi sapevano della crisi.

L’allenatore del Manchester City, ora single e corteggiato, s’è reso protagonista, qualche giorno fa, di uno sfogo verso un gruppo di ragazzini intenti a chiedergli l’autografo su alcuni cimeli da rivendere su Internet. “Fate altro nella vita”, ha urlato loro. Il video è diventato subito virale.

Guardiola e Cristina Serra, storia di un amore

Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra si sono lasciati. I due erano sposati dal 2014, ma la loro unione durava da 30 anni. La separazione risale a qualche settimana fa, ma è stata tenuta nascosta ai media. In pochi erano a conoscenza della loro decisione.

Guardiola e Cristina Serra erano una coppia dal 1994: Pep giocava a Barcellona e quell’anno si sarebbe laureato campione di Spagna per la seconda volta di fila; lei, brasiliana, figlia degli imprenditori Josep Serra Boada e Monserrat Selvas Tarre, famosi nel campo della moda, proprietari di uno dei negozi di abbigliamento più importanti di Barcellona.

I due si incontrano durante un servizio fotografico. Nel 2014 si sposano con una cerimonia civile a Matadepera, a Barcellona. Ma nel 2019, come raccontato da la Gazzetta dello Sport, dopo tre anni dal trasferimento a Manchester, lei torna a Barcellona per gestire meglio la sua attività di moda.

Guardiola e Cristina Serra, la separazione

Negli ultimi giorni la notizia della separazione ha iniziato a circolare in Argentina e in Spagna. L’indiscrezione è diventata certezza trovando conferme dai diretti interessati. Come riportato dal sito El Periodico, Guardiola e l’ex compagna vivono in case diverse, solo parenti e pochi amici erano stati avvisati della separazione.

Il tecnico del Manchester City è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, il modo giusto per proteggere gli affetti più cari dai flash e dai pettegolezzi. Il rapporto tra i due sarebbe rimasto cordiale, la decisione è stata frutto di mesi di riflessioni. Quando hanno capito di non poter più stare insieme, hanno scelto di separarsi, anche per il bene dei loro tre figli: la 24enne Maria, già nota influencer; Marius, 22 anni, che lavora a Dubai e la più piccola, Valentina, di 17 anni.

Guardiola contro i cacciatori di autografi: “Andate a scuola”

La fine del matrimonio con la moglie Cristina Serra avrà sicuramente lasciato strascichi emotivi a Pep Guardiola, che qualche giorno fa se l’è presa con un gruppo di ragazzini a caccia di autografi. In realtà la moda di richiedere autografi su maglie, palloni e altri oggetti da vendere su siti online per puro guadagno ha stufato parecchi personaggi famosi, tra cui Guardiola.

Come riportato da varie testate, in un video diventato virale, Guardiola ha beccato un gruppetto di giovani cacciatori di autografi: “Non vi firmerò più nulla, non venite più perché conosco le vostre facce”, ha tuonato lo spagnolo. La ramanzina è proseguita per alcuni secondi, da buon padre di famiglia: “Andate a scuola, siete giovani, non state qui a sprecare il vostro tempo. Volete vivere la vostra vita facendo questo? Preparatevi, quali sono i vostri sogni? Fate altro”, ha urlato ai giovani interessati più all’autografo che a una lezione di vita.