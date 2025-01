Arbitri, per Juventus-Milan Massa: nel 2017 fu minacciato dopo gli errori nel match tra Madama e Diavolo

Le scelte per la 21esima giornata di serie A: Colombo per Atalanta-Napoli, Feliciani per Inter-Empoli, Marinelli a Fiorentina-Torino, Fabbri a Verona

Con due match di cartello in programma il designatore Rocchi si è affidato all’usato sicuro, arbitri internazionali di esperienza sperando di evitare quelle polemiche che non sono mancate neanche nell’ultimo turno e che hanno portato alla sospensione di Abisso (male in Bologna-Roma) mentre Ayroldi – fermato dopo Bologna-Verona, riparte dalla B, conferma a sorpresa per Fabbri che aveva deluso nel derby di Torino e che viene riproposto per Verona-Lazio.

Juventus-Milan a Massa

Per la supersfida dell’Allianz tra Juventus e Milan è stato designato Massa, arbitro di provata esperienza che però ha diversi precedenti burrascosi con i rossoneri e anche in uno Juve-Milan. Nel 2017 fu anche minacciato per il rigore concesso al 94’ a Madama e per non averne concesso uno solare per mani di De Sciglio su cross di Calhanoglu. Successivamente nel 2022 si rese protagonista dell’annullamento del gol di Kessie al Napoli per un ambiguo fuorigioco di Giroud e nel 2023 a Bologna negò due rigori evidenti ai rossoneri. Massa era stato tenuto “nascosto” la settimana scorsa, quando era stato mandato in B per Brescia-Samp, gara peraltro caratterizzata dalle polemiche per i cori razzisti.

Colombo per Atalanta-Napoli

L’altro big-match di giornata, Atalanta-Napoli in programma sabato sera, è stato affidato al comasco Colombo che, dopo un avvio di stagione incerto, è tornato ai livelli che gli son valsi un anno fa la promozione a internazionale. Designazione blindata con Di Paolo al Var.

Zufferli ha superato l’esame, chance per Feliciani

Dopo aver diretto senza sbavature e con polso fermo Napoli-Verona viene confermato anche Zufferli, in odor di promozione. Dirigerà l’anticipo di domani sera Roma-Genoa. Continua il momento sì di Mariani, che fischierà in Bologna-Monza, e di Marinelli scelto per Fiorentina-Torino. Nuova chance per Feliciani, che ha avuto momenti no imbarazzanti e cui Rocchi offre un’opportunità designandolo per Inter-Empoli.

Chiudono il quadro Fourneau per Parma-Venezia, Sacchi per Cagliari-Lecce e Cosso per Como-Udinese.