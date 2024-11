Monza-Milan, Pistocchi: "Feliciani ha fatto il Var di se stesso, non s'era mai visto"

Le decisioni del fischietto abruzzese in Monza-Milan fanno discutere, l'ex moviolista Mediaset indignato, bufera anche sui social

Cosa è successo in Monza-Milan al gol annullato a Dany Mota? Al termine della gara, vinta dai rossoneri per 1-0, hanno fatto assai discutere le decisioni dell’arbitro Feliciani. Anche l’ex diavolo, Alessandro Nesta ora allenatore dei brianzoli, ha protestato veementemente con la direzione arbitrale. Le polemiche social non si placano e il caso da moviola viene attenzionato da molti tifosi, anche del Milan, non convinti della regolarità del giudizio del direttore di gara.

Monza-Milan, il post social di Maurizio Pistocchi

Caustico il giudizio dell’ex moviolista di Mediaset Maurizio Pistocchi, che su X/twitter scrive: “Nel meraviglioso mondo dei Rocchi Boys questa ci mancava: l’arbitro di Monza-Milan, Feliciani, all’8’ 1T ha annullato a fine azione il gol di Dany Mota per un fallo precedente di Bondo su Theo da lui stesso non rilevato. In pratica Feliciani ha fatto il VAR di se stesso Autovar”.

Monza-Milan, le proteste dei tifosi

Al termine di Monza-Milan, il caso da moviola ha conquistato l’attenzione dei tifosi sui social: “Da milanista mi sono imbarazzato. Io non voglio vincere cosi cazzo! Vedere una squadra come il Monza che si impegna dando il 110% per poi vedersi annullare un goal cosi è fuori da ogni logica. Questo non è il calcio che vogliamo. Falli fischiati per contatti che neanche nei pulcini fischierebbero, arbitri arroganti che neanche vanno a vedere il VAR..”

C’è poi chi scrive: “Se era così sicuro dell’irregolarità, poteva fischiare prima. Invece, siccome non ne è sicuro, lascia andare con la speranza che non succeda nulla, ma arriva il goal del Monza e allora si autoproclama Var e torna indietro, fischiando il fallo di cui prima non era certo. Inquietante.”

E ancora: “L’arbitro appena segnano decide di fischiare fallo. Perché fa correre? Perché da protocollo VAR, preferibilmente, è meglio far finire l’azione e poi verificare se il contatto c’è o meno. La VAR gli chiama subito l’ok del contatto e quindi conferma il suo fischio.”

Monza-Milan, l’arbitro Feliciani al centro di una bufera

Non si placano le proteste dei tifosi: “Ha considerato fallo una palese simulazione di Hernandez, non c’era nessun “fallo precedente”. Non sapeva come parare il sedere al Milan e ha preso l’unico evento per quanto scandaloso a cui si poteva aggrappare per annullare il gol. Fine.”

E ancora: “Il fallo è reciproco, molto leggero. Errore grave in ogni caso, pessima gestione.” C’è poi chi aggiunge: “A parte questo (gravissimo). E’ stata terrificante la gestione di tutta la partita… questo non è calcio: uno spettacolo indecoroso”.

E infine: “Lo sospenderanno per chiaro errore? Qualche turno fermo e intanto il Monza ha perso punti. Che schifo…”