Monza-Milan, moviola: che abbaglio sul gol annullato e manca anche un rosso

La prova dell’arbitro Feliciani nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto abruzzese ha ammonito tre giocatori

Ermanno Feliciani, direttore di gara delle sezione di Teramo, è stata la scelta per Monza-Milan. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo due stagioni in Serie A, con 2w gare totali sotto la sua direzione, di cui 13 nella scorsa annata. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto abruzzese.

I precedenti di Feliciani con Monza e Milan

Nessun precedente dell’arbitro di Teramo con Monza e Milan: Feliciani ha diretto i rossoneri solo a livello di Primavera.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Perrotti con Mariani IV uomo, Serra al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 47’ Morata, 53’ Djuric, 83’ Bondo. Espulsi: 55’ Thiago Leal (vice Fonseca). Recupero 2′ pt 5′ st.

Monza-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 7′ gol del Monza con Mota Carvalho ma l’arbitro annulla per una lieve trattenuta di Bondo su Theo Hernandez. L’arbitro aveva visto tutto ma ha lasciato giocare, intervenendo solo dopo la rete per annullarla tra le proteste dei brianzoli. Al 48′ primo giallo del match per Morata, che fa fallo su Mota Carvalho. Al 51′ giallo a Djuric che stende Okafor.

Al 55′ espulso Thiago Leal, collaboratore di Fonseca. Proteste del portoghese che voleva un cartellino per Pablo Marì reo di un intervento ruvido su Pulisic che, effettivamente, meritava la sanzione disciplinare. All’84’ giallo a Bondo, che ferma con sapienza tattica Morata, poco dopo lo stesso Bondo compie un altro intervento falloso su Pulisic e meriterebbe un secondo giallo: Feliciani lo grazia e il tecnico del Monza lo sostituisce subito. Dopo 5′ di recupero Monza-Milan finisce 0-1.

Per Marelli il gol del Monza era da convalidare

A fare chiarezza è Luca Marelli. Il talent di Dazn spiega prima perché non è intervenuto il Var e dice: “La trattenuta c’è stata e per questo non poteva farci niente perché la valutazione sull’intensità del contatto può farla solo l’arbitro e ha lasciato che prevalesse la sua decisione. Personalmente non avrei fischiato quel contrasto”. Poi sul fallo rileva: “Feliciani lascia correre e attende che termini perché se avesse fischiato subito non sarebbe potuto tornare indietro. Solo dopo la fine dell’azione ha ritenuto che il contatto tra Bondo e Theo Hernandez era da fischiare. A mio parere la rete non andava annullata, la trattenuta è davvero leggera e poi a inizio contrasto anche Theo Hernandez si è aiutato”.