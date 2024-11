Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Milan 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:55

90'+7' Triplice fischio di Feliciani. Monza-Milan termina 0-1, decide la rete di Reijnders al 43'.22:42

90'+7' Ripartenza del Milan, chiusa da Morata che non trova lo spazio per la battuta a rete in area avversaria.22:42

90'+6' Altro calcio di punizione conquistato da Morata e traguardo vicinissimo per il Milan.22:40

90'+5' Azione avvolgente del Monza, cross di D'Ambrosio e tacco di Vignato in area con nessun compagno che ci crede fino in fondo. Maignan recupera la palla indisturbato.22:40

90'+4' Problemi a una scarpa per Morata, si allungherà di qualche secondo il recupero concesso dal direttore di gara.22:38

90'+4' Morata prende posizione su Izzo e si fa stendere dall'avversario. Feliciani fischia fallo e il Milan guadagna secondi preziosi in questo finale.22:38

90'+2' Maldini spara alto col destro dai 20 metri, azione pericolosa sprecata dall'ex Milan.22:37

90' Cinque minuti di recupero all'U-Power Stadium.22:36

90' SPRECA LEAO! Rimessa giocata velocemente dal Milan, Musah crossa rasoterra in area per Leao che, liberissimo, si gira sul destro ma trova solo la potenza. Gol divorato dal portoghese.22:35

89' Sostituzione Milan: esce anche Filippo Terracciano, in campo al suo posto c'è ora Davide Calabria.22:34

89' Sostituzione Milan: fuori Christian Pulisic, dentro Yunus Musah.22:34

88' Pulisic prova lo sfondamento centrale ma viene murato dalla difesa biancorossa.22:33

87' Sostituzione Monza: Nesta si gioca l'ultimo cambio con Mattia Valoti in campo per Warren Bondo.22:32

85' LEAO A UN PASSO DAL 2-0! Il portoghese fa tutto da solo presentandosi a tu per tu con Turati dopo una percussione centrale ma gli calcia addosso col destro!22:31

84' MORATA! Theo Hernandez pennella in area di rigore il calcio piazzato, Morata anticipa tutti di testa ma alza sopra la traversa da ottima posizione!22:29

83' Bondo spende il fallo per fermare Morata sulla trequarti offensiva del Milan. Feliciani estrae il giallo per il centrocampista biancorosso.22:28

81' Caprari innesca Maric in area di rigore ma bosniaco scivola al momento del sinistro da buona posizione.22:27

81' Sostituzione Milan: fuori Samuel Chukwueze, dentro Ruben Loftus-Cheek.22:25

80' OCCASIONE MONZA! Caprari scappa via a Terracciano e crossa sul secondo palo per Vignato, il suo destro al volo ha però solo forza e finisce lontano dalla porta di Maignan.22:25

79' 4-2-3-1 ora per la squadra di Nesta che arretra D'Ambrosio e Kyriakopoulos sulla linea difensiva e piazza Caprari, Maldini e Vignato alle spalle di Maric.22:24

78' Sostituzione Monza: fuori anche Andrea Carboni, dentro Gianluca Caprari.22:23

78' Sostituzione Monza: fuori Milan Djuric, dentro Mirko Maric.22:22

77' D'Ambrosio ha spazio sulla destra e va al cross, troppo alto però per qualsiasi compagno in area di rigore avversaria.22:22

76' Cross basso di Chukwueze dalla destra, facile preda di Turati che lo fa suo in tuffo sul primo palo.22:21

75' E' lo stesso Hernandez poi a liberare la propria area sul corner del Monza.22:20

74' Cross in area rossonera, sul secondo palo arrivano a chiudere Djuric e D'Ambrosio ma c'è il tocco di Theo Hernandez a salvare i suoi.22:19

72' Destro dai 20 metri di Bondo, Maignan osserva la palla uscire alta sopra la propria traversa.22:16

70' Azione confusa in area biancorossa, chiusa dal liscio in rovesciata di Leao dopo l'assist di testa da parte di Thiaw.22:15

69' Djuric tocca in profondità per Vignato, Theo Hernandez chiude alla perfezione in diagonale poi il gioco si ferma per fuorigioco dell'attaccante del Monza.22:13

67' THEO! Leao innesca il compagno sulla sinistra, la sua progressione termina con un sinsitro violento che viene respinto in corner in qualche modo da Turati.22:11

65' Sostituzione Monza: fuori anche Pedro Pereira, dentro Danilo D'Ambrosio.22:10

65' Sostituzione Monza: cambia anche Nesta con Samuele Vignato in campo al posto di Dany Mota.22:10

63' SUBITO LEAO! Uno-due in area avversaria tra il portoghese e Reijnders ma la conclusione del primo è fuori equilibrio e termina ampiamente fuori.22:08

63' Sostituzione Milan: Fonseca toglie Noah Okafor, è il momento di Rafa Leao.22:08

62' Cross di Theo dalla sinistra, Fofana prova la conclusione da lontano dopo la respinta monzese ma spedisce la palla in curva.22:07

62' Possesso palla ancora per il Milan che sta provando ad alzare il ritmo per chiudere la gara.22:06

61' Gioco di gambe di Pulisic in area avversaria e assist per Chukwueze. Il sinistro dell'attaccante rossonero finisce però addosso a Carboni.22:06

60' Palla pericolosa in area piccola del Milan, Dany Mota la tocca lentamente per Djuric senza trovare il compagno. Rimessa dal fondo per Maignan.22:05

60' Reijnders calcia col destro dalla distanza, Turati para in due tempi dopo una leggera deviazione di Okafor.22:04

59' OCCASIONE MILAN! Chukwueze lotta in area avversaria e crossa in mezzo per Morata. Lo spagnolo riesce solo a sfiorare di testa, poi Pereira ci mette il petto per mandare la palla in corner, in anticipo su Okafor.22:04

58' Okafor prova l'ingresso in area dalla sinistra, Pereira tiene nell'uno contro uno e lo svizzero termina l'azione portandosi la terra a fondo campo.22:03

56' In precedenza Feliciani ha espulso un collaboratore di Fonseca che aveva protestato eccessivamente.22:01

56' Fofana taglia a destra per Chukwueze, il nigeriano sbaglia però il cross con tanto spazio a disposizione.22:01

55' Theo Hernandez perde palla in uscita dalla propria difesa, Dany Mota la recupera e prova il sinistro dal limite trovando però un muro davanti a sé.21:59

54' Calabria intanto ha accelerato i preparativi per l'ingresso in campo, molto probabilmente al posto di Terracciano, rimasto a terra dopo lo scontro con Kyriakopoulos di inizio secondo tempo.21:59

52' Feliciani ammonisce Djuric per il fallo precedente su Okafor.21:57

52' Slalom di Okafor sulla sinistra e difesa del Monza costretta al fallo per fermarlo.21:57

49' Maldini calcia direttamente in porta col destro, la palla non scende e finisce molto alta sopra la traversa.21:53

48' Punizione per il Monza a ridosso dell'area rossonera, la guadagna Maldini spostando il pallone un attimo prima dell'intervento di Thiaw su di lui.21:53

47' Morata perde palla poi falcia Dany Mota da dietro. Feliciani estrae il primo giallo della gara per lo spagnolo.21:52

47' Si riparte con Terracciano che riprende il proprio posto sulla fascia destra.21:51

46' Gioco suito fermo dopo un contrasto tra Terracciano e Kyriakopoulos. Il giocatore rossonera ha avuto la peggio e sono dovuti entrare i sanitari sul terreno di gioco per sincerarsi delle sue condizioni.21:51

46' Si ricomincia!21:50

Prima frazione densa di emozioni all'U-Power Stadium coi padroni di casa che sfiorano il vantaggio in diverse occasioni, poi capitolano a due dal termine col tap-in di Reijnders, di testa da due passi dopo una respinta miracolosa di Izzo su Morata. Come già nel primo tempo con l'Atalanta, anche stasera si è visto un bel Monza ma non è bastato per mantenere l'equilibrio. Passo avanti invece per il Milan rispetto alla gara col Napoli ma Fonseca dovrà essere bravo a gestire il vantaggio per tornare alla vittoria.21:47

45'+2' Duplice fischio di Feliciani. Monza-Milan è 0-1 all'intervallo dopo la rete di Reijnders al 43'.21:33

45'+2' Altro tocco di mano, stavolta di Fofana nel cerchio di centrocampo.21:32

45'+1' Milan ancora pericoloso in area col destro di Reijnders ribattuto, la palla finisce poi a Pulisic che la tocca di mano nel tenativo di domarla sul dischetto avversario.21:31

45' Due minuti di recupero.21:30

43' GOL! Monza-MILAN 0-1! Rete di Reijnders. Ripartenza letale del Milan con Morata che centra Izzo di testa da due passi, sulla ribattuta non sbaglia invece Reijnders che insacca a porta vuota il tap-in.



40' Pulisic calcia dalla bandierina a rientrare verso Turati trovando la respinta della difesa biancorossa.21:28

39' Cross in area di Thiaw, Pereira non si fida e la tocca in corner. Il gioco poi rimane fermo per verificare le condizioni di Izzo dopo uno scontro in area piccola con Morata.21:24

37' Palla persa in uscita dal Monza, Fofana la recupera e calcia in porta dalla lunga distanza trovando un corner dopo la deviazione avversaria.21:23

37' Pavlovic lancia in verticale per Terracciano ma il pallone del serbo finisce direttamente tra le braccia di Turati.21:22

34' Recupero alto del Milan, palla a Morata che poi va giù in area senza contatto e rimane a terra infortunato. Il Monza intanto riparte ma spreca tutto con Dany Mota che manda la palla a fondo campo nel tentativo di auto-lanciarsi in area di rigore.21:20

33' Rossoneri che ora provano ad alzare il baricentro, quantomeno per tamponare le azioni avversarie.21:18

31' Momento difficile per il Milan che sta subendo molto l'iniziativa degli avversari.21:16

30' Maldini scheggia il palo a tu per tu con Maignan dopo aver messo a sedere un paio di avversari, c'era però fuorigioco di Djuric sulla sponda che lo ha innescato.21:16

28' PEREIRA! Kyriakopoulos crossa tagliato in area, Pereira si inserisce alla perfezione ma Maignan è felino nella risposta all'incornata dell'avversario.21:14

27' Reijnders vede Chukwueze in area e lo serve, il cross del nigeriano finisce preciso sulla testa di Morata che sbaglia però completamente la girata di testa. Palla fondo campo, lontanissima dai pali di Turati.21:13

26' Dany Mota ci arriva di testa sul corner successivo ma non trova lo specchio.21:12

25' OCCASIONE MONZA! Maldini viene innescato dal lancio di Bianco, alza la testa e calcia col destro dalla distanza. Maignan non si fa sorprendere e devia in corner.21:11

22' ANCORA MILAN! Sgasata di Theo Hernandez sulla sinistra e servizio a rimorchio per Okafor che viene però contenuto da Bianco in scivolata.21:07

20' OCCASIONE MILAN! Pablo Marì sbaglia l'uscita in verticale, Morata apre a sinistra per Okafor che si mangia il vantaggio con un piatto destro molto debole da ottima posizione. Turati blocca in due tempi al centro della propria porta.21:06

19' Altra palla persa da Morata in area avversaria, lo spagnolo poi commette anche fallo su Carboni che stava facendo ripartire l'azione biancorossa.21:05

19' Izzo sovrasta Morata di testa nel campo rossonero, Feliciani fischia però fallo al difensore biancorosso che si era aiutato molto con le braccia per arrivare a colpire il pallone di testa.21:04

18' Terracciano a terra in area di rigore dopo una lieve trattenuta, Feliciani lascia correre mentre Turati recupera palla in uscita bassa.21:03

17' Prova la reazione il Milan con Morata che gestisce il pallone al limite dell'area monzese e prova l'assist per Chukwueze, la comunicazione viene interrotta da Pablo Marì.21:02

16' ANCORA MONZA! Trova tanto spazio il Monza nel campo rossonero, Pedro Pereira pesca Maldini liberissimo in area ma l'ex di turno calcia incredibilmente fuori col destro di prima intenzione.21:01

13' OCCASIONE MONZA! Maldini centra la barriera col destro, Kyriakopoulos calcia col mancino sulla ribattuta col pallone che sibila alla sinistra di un immobile Maignan. Biancorossi a un passo dal vantaggio.20:58

12' Daniel Maldini guadagna caparbiamente un punizione un passo fuori dall'area rossonera. Posizione centrale e dunque molto pericolosa per il Milan.20:57

9' Prova a rispondere il Milan dopo il rischio corso in precedenza ma l'azione termina con un fuorigioco di Chukwueze.20:54

7' GOL ANNULLATO! Sponda di Djuric per Dany Mota che batte Maignan col mancino potente da dentro l'area. Feliciani però annulla per una trattenuta di Bondo su Hernandez in avvio di azione.20:53

5' Più Milan che Monza in questi primissimi minuti, senza però particolari sussulti negli ultimi sedici metri.20:50

4' Lancio lungo per Reijnders, Izzo se la cava di esperienza sull'olandese. Poi il Monza mette il naso nel campo avversario per la prima volta con un cross di Kyriakopoulos che finisce tra le mani di Maignan.20:49

3' Ancora Chukwueze protagonista, il nigeriano si accentra dalla destra e calcia col mancino. La sua conclusione viene deviata e finisce debolmente tra le braccia di Turati.20:48

Chukwueze prova l'imbucata in area per Morata, Pablo Marì è ben posizionato e interviene sul pallone mandandolo in fallo laterale.20:46

Si comincia!20:45

E' tutto pronto all'U-Power Stadium dove si attende solo il fischio d'inizio di Feliciani.20:39

In casa Milan da notare la panchina di Leao con Fonseca che gli preferisce Okafor nel trio con Pulisic e Chukwueze alle spalle di Morata. Rientrano invece Hernandez e Reijnders dalla squalifica che prendono il proprio posto sulla sinistra e in mezzo al campo. Con l'olandese c'è ancora una volta Fofana. Davanti a Maignan c'è la conferma per Thiaw e Pavlovic mentre a destra la sorpresa è Terracciano e non Calabria al posto di Emerson Royal.20:36

Nesta recupera Bondo dopo la squalifica e lo schiera dal primo minuto nei due in mezzo al campo dove c'è da segnalare la panchina per capitan Pessina, al suo posto gioca Bianco. Rientra dal 1' anche Maldini che agirà con Mota alle spalle di Djuric. Nei tre di difesa torna invece Izzo, al posto di D'Ambrosio, con Marì e Carboni, altra novità rispetto alla sconfitta con l'Atalanta. Non c'è riposo invece sulle fasce con Pereira e Kyriakopoulos chiamati agli straordinari.20:33

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 per i rossoneri. Maignan - Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Okafor - Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Leao, Emerson Royal, Tomori, Camarda, Musah, Abraham.20:30

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 3-4-2-1 per gli uomini di Nesta, tra vari ex della serata. Turati - Izzo, Marì, A. Carboni - Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos - Maldini, Mota - Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria.20:30

Dirige il match Feliciani con Bercigli e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Mariani mentre nella sala VAR della vicina Lissone ci sono Serra e Maresca.20:21

Derby lombardo all'U-Power Stadium dove i padroni di casa del Monza ospitano il Milan per quello che è, dall'approdo in A dei biancorossi, sempre un appuntamento speciale per l'amministratore delegato Adriano Galliani, storico ex-dirigente rossonero. Entrambe le squadre non sembrano attraversare un momento di forma eccelsa dato che, nelle ultime tre, hanno ottenuto una vittoria a testa, coi brianzoli che hanno però incamerato un punto in più rispetto ai meneghini. Il bilancio in A vede il Milan avanti per tre vittorie ad una, riusciranno gli uomini di Fonseca a fare poker? Lo sapremo dalle 20.45 in avanti.20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Milan, gara valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie A.20:09