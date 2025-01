Napoli-Verona, moviola: il rigore negato e il record nel giorno del debutto, che rivincita

La prova dell’arbitro Zufferli nel posticipo di serie A al Maradona analizzata ai raggi X, il fischietto friulano non ha estratto alcun cartellino

Tecnicamente non sempre preciso, Zufferli – la scelta per Napoli-Verona – ha poca esperienza in A. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi ma come se l’è cavata ieri al Maradona il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Napoli e Verona

Tra il fischietto friulano e l’Hellas esistevano 3 precedenti: un pareggio e 2 sconfitte per i gialloblù. Debutto assoluto invece con gli azzurri.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Fontemurato con Sacchi IV uomo, Ghersini al Var e Marini all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore.

Napoli-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ Sarr a terra dopo un pestone di Rrahmani, giudicato regolare da Zufferli. Qualche protesta dei giocatori ospiti per la decisione del direttore di gara. Al 52′ sportellate tra Di Lorenzo e Duda col giocatore gialloblu che tocca la palla in corner prima di affrontare a muso duro il capitano partenopeo. Interviene Zufferli a dividere i due ma senza estrarre cartellini. Al 53′ intervento in scivolata di Coppola in area di su Anguissa, il Napoli chiede il rigore ma il difensore colpisce pienamente la palla: l’arbitro fa continuare e fa bene. Dopo il recupero Napoli-Verona finisce 2-0 con zero ammoniti, un piccolo record di Zufferli.