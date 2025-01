Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Verona 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:45

90'+3' Triplice fischio al Maradona. Napoli batte Verona 2-0 con l'autorete di Montipò e il sinistro di Anguissa.22:37

90'+3' Sinistro di Raspadori dal limite completamente sballato e palla che finisce lontanissima dalla porta di Montipò.22:36

90'+2' La difesa del Napoli respinge il piazzato avversario, sugli sviluppi poi guadagna anche una rimessa dal fondo che farà passare altri secondi preziosi.22:35

90'+2' Punizione per il Verona sulla trequarti offensiva, ultima chance per riaprire il match.22:34

90' Sostituzione Napoli: fuori David Neres, dentro Alessio Zerbin.22:32

90' Tre minuti di recupero.22:33

89' OCCASIONE VERONA! Livramento salta Di Lorenzo e calcia col destro da dentro l'area, Meret è attento a coprire il primo palo e blocca la conclusione dell'avversario.22:32

89' Verona che prova con l'orgoglio a riaprire il match in questo finale di gara.22:31

86' NGONGE! Sinistro dai 30 metri di Ngonge, la palla scende all'improvviso e colpisce il palo di sostegno della rete avversaria.22:29

84' Sostituzione Verona: Zanetti si sbilancia togliendo Reda Belahyane per inserire Daniel Mosquera.22:26

83' Sostituzione Napoli: fuori Leonardo Spinazzola, dentro Pasquale Mazzocchi.22:25

82' KASTANOS! Sinistro da distanza siderale di Kastanos, Meret respinge la conclusione forte ma centrale dell'avversario.22:25

82' Verona a corto anche di idee oltre che di energie in questo finale di gara, il Napoli intravede la quinta vittoria consecutiva in campionato.22:24

80' Livramento si libera per il cross basso dalla destra, non ci sono però compagni in area e la palla viene domata da Lobotka e Meret.22:23

79' Cross di Neres sul secondo palo, troppo alto per Ngonge, ex di serata così come Simeone.22:21

77' Sostituzione Napoli: termina anche la partita di Romelu Lukaku, inizia quella di Giovanni Simeone.22:21

77' Sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Cyril Ngonge.22:20

77' Sostituzione Napoli: fuori Scott McTominay, dentro Giacomo Raspadori.22:20

77' Sostituzione Verona: esce anche Marco Davide Faraoni, entra al suo posto Flavius David Daniliuc.22:19

76' Sostituzione Verona: fuori Casper Tengstedt, dentro Grigoris Kastanos.22:19

74' Destro da lontanissimo di Duda, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Meret.22:16

72' Nessun problema per Spinazzola che ha ripreso regolarmente il proprio posto nello schieramento di Conte. Si gioca a un ritmo nettamente più basso rispetto alla prima ora di gara, c'è decisamente la voglia del Napoli di rischiare il meno possibile mentre il Verona sembra in debito di energie.22:15

71' Spunto di Spinazzola sulla sinistra e rimessa laterale per il Napoli. Rimane a terra poi l'ex Roma, toccato involontariamente sulla caviglia da Faraoni.22:14

69' Sostituzione Verona: fuori capitan Darko Lazovic, dentro Domagoj Bradaric.22:11

69' Sostituzione Verona: esce Amin Sarr, entra Rocha Livramento.22:11

68' Ritmo di gioco che si è abbassato in queste ultime battute, il Napoli sta provando a gestire il doppio vantaggio e ridurre al minimo i rischi.22:11

66' Attacca ancora la squadra di Conte che punta al tris per chiudere definitivamente la pratica Verona.22:09

63' Prova a reagire il Verona col tocco orizzontale di Belahyane per Sarr al limite dell'area azzurra, lo svedese però non riesce a controllare e vanifica quella che sembrava una buona opportunità per riaprire subito il match.22:07

61' GOL! NAPOLI-Verona 2-0! Rete di Anguissa. Ennesima sponda di Lukaku, stavolta per Anguissa che controlla al limite e fulmina Montipò con un sinistro a mezz'altezza sul primo palo.



61' Sponda di Lukaku per Spinazzola, Coppola se la cava spazzando la propria area.22:04

59' Napoli che ci prova col cross di Spinazzola dalla sinistra, troppo morbido e facile preda per Montipò.22:02

56' Calcio d'angolo per il Napoli, palla prima troppo alta per tutti, poi intercettata da Montipò sul controcross di Neres.21:59

55' Cross dalla destra di Faraoni, sulla respinta ci prova Duda dal limite ma centra il muro di maglie azzurre davanti alla porta di Meret.21:58

54' Anguissa a terra in area, Zufferli lascia correre facendo ampi cenni.21:56

53' Sportellate tra Di Lorenzo e Duda col giocatore gialloblu che tocca la palla in corner prima di affrontare a muso duro il capitano partenopeo. Interviene Zufferli a dividere i due.21:56

50' ANCORA RRAHMANI! Altro stacco in area del difensore kosovaro e palla che finisce alta di poco. Napoli ancora a un passo dal raddoppio.21:54

50' FARAONI SULLA LINEA! Rrahmani anticipa tutti di testa su calcio d'angolo, Faraoni salva tutto sul secondo palo!21:52

49' MCTOMINAY! Destro violento dal limite dello scozzese e respinta di Montipò.21:52

47' Napoli sempre in possesso e con tanti uomini al limite dell'area gialloblu. 21:51

46' Si ricomincia!21:50

Dominio pressoché totale del Napoli, bravo e fortunato nello sbloccare il match al 5' con un sinistro di Di Lorenzo che centra il palo e si insacca in rete dopo il rimbalzo sulla schiena di Montipò. I partenopei sprecano poi il raddoppio con Anguissa e McTominay mentre la squadra di Zanetti va vicinissima al pari con un colpo di testa di Tengstedt, l'unico squillo in zona offensiva dei primi 45 minuti gialloblu.21:35

45' Fine primo tempo al Maradona. Napoli in vantaggio per 1-0 grazie all'autorete di Montipò.21:33

45' Destro di McTominay dal limite, respinto dal muro veronese.21:32

44' Sterzata di Neres su Faraoni e fallo del numero 5 gialloblu, richiamato verbalmente da Zufferli.21:31

43' Cross basso dalla destra di Di Lorenzo, respinge la difesa ospite che poi guadagna anche un fallo che allenta la pressione azzurra.21:30

41' Neres al cross dal fondo dalla sinsitra, Anguissa viene anticipato di testa da Dawidowicz.21:27

40' Corner elaborato del Verona che si chiude col cross morbido di Faraoni, raccolto senza problemi da Meret.21:27

39' Belahyane ferma McTominay al limite della propria area e verticalizza subito per Sarr che viene anticipato da Rrahmani un attimo prima di provare un lob sull'uscita disperata di Meret. Sarà corner per il Verona.21:26

37' Tengstedt prova il destro da dentro l'area, Rrahmani si immola chiudendolo in tackle.21:24

36' Rete quasi perfetta di passaggi dei giocatori partenopei al limite dell'area avversaria, Di Lorenzo cerca il servizio per Lukaku e viene chiuso dalla difesa ospite.21:24

34' Cross di Politano dalla destra, palla troppo alta per tutti che viene poi spedita in rimessa laterale da Faraoni.21:21

33' Cross basso e teso in area piccola di Faraoni, Meret si fa sfuggire la palla ma per sua fortuna c'è Politano alle sue spalle e non un giocatore avversario.21:20

31' OCCASIONE NAPOLI! Numero di Neres in area avversaria e servizio per McTominay che scarica però il sinistro alle stelle anziché centrare la porta dal limite dell'area piccola. Spreca ancora il raddoppio il Napoli.21:19

31' Lancio di Duda in area per Faraoni, Meret è ancora una volta attento e fa sua la sfera in uscita.21:18

30' Mc Tominay trova Lukaku in verticale in area avversaria, il tocco del belga libera Anguissa al tiro ma la palla finisce altissima.21:17

27' Pecca di altruismo Tengstedt che cerca di restituire la palla a Sarr in area di rigore anziché cercare la porta. Chiude tutto Juan Jesus.21:14

25' Spinazzola prova lo sprint sulla sinistra ma finisce col trascinarsi la palla a fondo campo.21:13

24' Neres sguscia via sulla trequarti e tocca in area per Lukaku, Dawidowicz capisce tutto e spazza la propria area.21:11

22' Non riesce lo schema napoletano dopo il tocco corto di Di Lorenzo per Politano, c'è comunque una rimessa laterale per gli uomini di Conte.21:08

21' Punizione per il Napoli in zona offensiva, salgono molti uomini in area per colpire il probabile traversone di Di Lorenzo dalla destra.21:08

19' Sarr a terra dopo un pestone di Rrahmani, giudicato regolare da Zufferli. Qualche protesta dei giocatori ospiti per la decisione del direttore di gara.21:06

18' Neres ruba palla a Belahyane e crossa dalla sinistra, Montipò blocca la sfera in anticipo su Lukaku.21:04

17' Lazovic lancia lungo in area per Tengstedt, anticipato all'ultimo da Meret in uscita bassa. Gran lettura del portiere partenopeo.21:04

17' Cross rasoterra di Anguissa dalla sinistra, respinge la difesa ospite.21:03

14' OCCASIONE VERONA! Faraoni al cross dalla destra, Tengstedt prende il tempo a Juan Jesus e manca il gol di testa all'incrocio per questione di centimetri. Sussulto degli ospiti che spezza la pressione del Napoli.21:01

13' Non accenna a diminuire l'intensità messa in campo sinora dal Napoli, il Verona fatica a uscire dalla propria metà campo.21:00

12' Sforbiciata di McTominay in area di rigore, la palla termina ampiamente a lato dopo una deviazione di Belahyane.20:59

12' LUKAKU! Lobotka batte in orizzontale per Lukaku dopo la finta di McTominay, il sinistro di prima del belga finisce fuori di un soffio alla destra di Montipò.20:58

11' Magnani atterra McTominay a due passi dall'area veronese. Calcio di punizione interessante per i padroni di casa. Sul pallone Lobotka e lo stesso McTominay.20:59

9' Grande avvio della squadra di Conte che vuole provare subito a chiudere la gara.20:56

8' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, la difesa ospite allontana ma il Napoli continua a manovrare a ridosso dell'area veneta.20:55

8' Attacca ancora il Napoli che ottiene un corner grazie all'incursione sulla sinistra di Spinazzola.20:54

6' OCCASIONE NAPOLI! Anguissa si divora il 2-0 con un piattone mancino dal cuore dell'area che termina altissimo.20:53

5' GOL! NAPOLI-Verona 1-0! Autorete di Montipò. Sponda di Lukaku per Di Lorenzo che colpisce il palo col sinistro a giro dal limite, la palla sbatte sulla schiena del portiere ospite e finisce in rete. Napoli subito in vantaggio.



4' Altra incursione di Neres sulla sinistra, chiusa con una palla persa. Il possesso resta però partenopeo col Verona schierato a difesa della propria area.20:51

4' Neres sfida Magnani sulla sinistra e crossa basso in area senza trovare compagni.20:51

3' Spinazzola tocca in area per McTominay ma lo scozzese impiega troppo tempo per girarsi e finisce col perdere palla.20:50

Nel trio d'attacco del Napoli c'è Politano a destra con Neres a sinistra.20:48

Si comincia!20:47

Si osserva anche al Maradona il minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini.20:46

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio d'inizio.20:45

Zanetti deve fare a meno degli squalificati Tchatchoua e Serdar, al posto del primo sulla destra c'è Faraoni mentre in mezzo al campo torna titolare Belahyane. In difesa parte dal 1' Magnani con Ghilardi in panchina, il trio davanti a Montipò è completato dai soliti Dawidowicz e Coppola. Sulla sinistra si rivede invece Lazovic mentre il compito di innescare le punte Tengstedt e Sarr è per Suslov.20:32

Assenze pesanti per il Napoli: all'infortunato Buongiorno si è infatti aggiunto Kvaratskhelia dopo la richiesta di cessione arrivata nei giorni scorsi. Formazione quasi obbligata quindi per Conte con Neres e Politano dal 1' al fianco di Lukaku, a centrocampo i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay. Spinazzola prende il posto di Olivera a sinistra menter Juan Jesus e Rrahmani agiranno davanti a Meret, sulla destra c'è capitan Di Lorenzo. Assente anche Olivera per infortunio.22:01

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: 3-4-1-2 per i veneti. Montipò - Dawidowicz, Coppola, Magnani - Faraoni, Belahyane, Duda, Lazovic - Suslov - Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cissé, Corradi.20:41

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 4-3-3 per gli uomini di Conte. Meret - Di Lorenzo, Rrahman, Juan Jesus, Spinazzola - Anguissa, Lobotka, McTominay - Neres, Lukaku, Politano. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.20:21

Dirige il match Zufferli con Cecconi e Fontemurato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Ghersini e Marini.20:19

Dopo il pareggio dell'Atalanta e la vittoria dell'Inter, la gara di stasera è diventata di estrema importanza per le ambizioni Scudetto del Napoli, chiamato a vendicare anche il netto 3-0 subito nella gara di andata col Verona. Gli uomini di Conte, dopo doppio passo falso con la Lazio, tra campionato e Coppa Italia, di inizio dicembre hanno infilato quattro vittore consecutive e puntano alla manita. Al Maradona arriva però un Hellas rivitalizzato dai sette punti ottenuti nelle ultime quattro gare e tornato ampiamente in lotta per la salvezza. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Hellas Verona, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.20:13

