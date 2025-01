Juve, Kolo Muani rischia di saltare: errore clamoroso del PSG e affare in bilico

I bianconeri rischiano di veder incredibilmente sfumare una trattativa già chiusa e la colpa è del Paris Saint-Germain: la Juve non può far altro che attendere

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Juventus e Randal Kolo Muani sembrano destinati a unirsi, mal’ufficialità del trasferimento tarda ad arrivare. Un’attesa forzata e non casuale, dettata da un clamoroso errore di valutazione del PSG. Nonostante gli accordi già definiti, con il giocatore già a Torino, infatti, i parigini si sono visti costretti a bloccare il passaggio del francese in bianconero. Ecco cosa sta succedendo.

Juve, affare Kolo Muani a rischio

Kolo Muani alla Juventus è da qualche minuto un affare clamorosamente in bilico. Nonostante il francese sia già sbarcato a Torino e abbia sostenuto le visite mediche di rito con i bianconeri e il PSG che si sono già stretti le mani, l’attaccante non può ancora essere ufficializzato dalla Vecchia Signora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il motivo è da ricercare in un cavillo sfuggito incredibilmente alla dirigenza del Paris, che avrebbe esaurito gli slot messi a disposizione dal regolamento FIFA per il calciomercato per la cessione in prestito di giocatori Over, cioè quelli con età superiore ai 21 anni. Di conseguenza, almeno per le prossime ore, Kolo Muani alla Juve resta una trattativa congelata.

La possibile soluzione

Per la definitiva fumata bianca all’approdo di Kolo Muani in bianconero, può però esserci una soluzione. Ovviamente, tocca al PSG muoversi per districare la matassa. I parigini devono, infatti, liberare uno almeno uno slot attualmente occupato dai sei giocatori ceduti a titolo temporaneo ad altre società, vale a dire Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches e Mukiele. Le opzioni sul tavolo passano inevitabilmente dalla conclusione anticipata del prestito o dalla cessione definitiva di uno degli atleti già in prestito.

Strade percorribili, sì, ma che richiedono necessariamente del tempo e un accordo su tutta la linea con i club interessati per essere sbloccate. Così, al momento, la situazione Kolo Muani-Juve rimane in stallo, con i bianconeri e lo stesso attaccante francese che non possono fare altrimenti che sedersi sulla sponda della Senna e attendere che qualcosa di muova, con la speranza che sia un qualcosa capace di portare a un epilogo positivo.

Le parole di Thiago Motta

La Juventus, dal canto suo, resta fiduciosa, ma il tempo stringe e l’operazione va chiusa nei tempi regolamentari per evitare ulteriori complicazioni. Durante la conferenza di presentazione del big match di campionato contro il Milan, un Thiago Motta in cerca di rivalsa dopo la rimonta subita in Supercoppa, ha provato a dare qualche indicazione in più circa lo stato della trattativa, annunciando anche la possibilità di una convocazione già per la gara contro i rossoneri.

“Sono contento dell’arrivo di Kolo Muani. È un giocatore interessante per noi, ma al momento stiamo aspettando il completamento di alcune pratiche burocratiche legate al suo trasferimento. Se tutto andrà bene, domani sarà in gruppo, altrimenti dovremo attendere ancora“. E non c’è molto altro che si possa fare.