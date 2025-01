Genoa e Balotelli, game over: il bomber neanche convocato, si profila un clamoroso ritorno

L'avventura di SuperMario col Grifone ai titoli di coda, nessun feeling con Vieira: vuole andar via e c'è già un altro club di A pronto a prenderlo

L’ultima goccia ha fatto traboccare il vaso. Tra Balotelli e il Genoa la situazione era già assai tesa da tempo ma la mancata convocazione del bomber per la gara di stasera all’Olimpico contro la Roma ha sancito la definitiva rottura. Ufficialmente SuperMario è rimasto a casa per un affaticamento muscolare ma la realtà parla di un preavviso di addio.

Il rapporto mai decollato con Vieira

Alla base c’è il feeling mai nato con Vieira, che si portava dietro ruggini antiche (“Ha una mentalità che non si addice ad uno sport collettivo come il calcio”, disse l’allenatore ai tempi del Nizza). Il tecnico francese non si è mai fidato di lui, l’ha lasciato in panchina per tutta la gara il giorno del suo debutto (quando la settimana prima Balotelli aveva dato segni di ampia crescita nei 10′ contro il Napoli), l’ha utilizzato solo per qualche manciata di minuti e l’ha tenuto del tutto fuori nelle ultime tre gare.

L’incontro a vuoto con la società

Per chiarire tutto lo stesso Balotelli sui social si era affrettato a dire di stare benissimo e di non avere problemi fisici. La Repubblica scrive che Enzo Raiola, l’agente del giocatore, mercoledì mattina era partito da Montecarlo per incontrare a Genova Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa per capire come cercare di risolvere nella maniera più indolore possibile quello che a tutti gli effetti era un caso. Ma l’incontro non c’è stato, evidentemente per la società era già tutto deciso. Ieri al giocatore è stata detto di non allenarsi e di tornare a casa che intanto non sarebbe stato convocato per la partita dell’Olimpico.

Idea Monza per Balotelli

Balotelli aveva firmato il contratto che lo legava alla società rossoblù lo scorso 28 ottobre, fortemente voluto da Alberto Gilardino e con l’esonero dell’ex attaccante del Milan (e l’arrivo di Vieira) è iniziato il suo calvario. Chiude col Genoa avendo messo insieme soltanto 6 presenze per 52 minuti complessivi, un palo e due cartellini gialli. Ora di nuovo sul mercato ed il suo antico mentore Adriano Galliani sembra voglia dargli una nuova occasione al Monza dopo quella della stagione 2020-21.