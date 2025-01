Genoa, Vieira risponde a Balotelli dopo l'ultima beffa a Lecce

Il tecnico rossoblù si tiene stretto il punto conquistato a Lecce ed elogia lo spirito di squadra e la grande solidità, poi punge SuperMario

Da quando ha preso il posto di Gilardino ha cambiato il Genoa: in meglio o in peggio lo dirà la classifica finale ma il Grifone targato Vieira è meno spettacolare, meno offensivo e più concreto. Nel suo caso la “pareggite” non è un difetto, men che mai quando il punto lo prendi in trasferta come oggi a Lecce. Resta però sempre aperto il caso-Balotelli.

Con una sostituzione a disposizione neanche 1′ per Balotelli

Tornato tra i convocati dopo aver saltato l’Empoli per influenza, Balotelli era annunciato in campo almeno per uno spezzone ma è rimasto in panchina per tutti i 90′ più recupero. Vieira aveva ancora uno slot a disposizione per i cambi ma non l’ha utilizzato, lasciando a bocca asciutta SuperMario.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vieira spiega il no a Balotelli

Inevitabile parlare anche di questo nel commentare lo 0-0 di Lecce. Vieira sa che prima o poi questa domanda arriverà e si fa trovare pronto: “Darò la stessa risposta, è un giocatore importante come Vogliacco e altri che non sono entrati, oggi ho fatto questa scelta e domani ne farò un’altra ma la cosa più importante è la squadra e non i singoli”.

Il tecnico del Genoa elogia il gruppo

Poi il tecnico francese commenta la partita: “C’è sempre la voglia di gestire meglio le partite ma sono soddisfatto di questo punto, siamo rimasti solidi, è un punto meritato. Volevamo creare di più ma loro erano organizzati bene e non ci hanno concesso spazi.

Pinamonti troppo solo? Sì ma Vitinha ha fatto una grande gara, ha dimostrato lo spirito che dobbiamo avere, squadre più forti della nostra hanno perso qui, dovevamo essere tutti uniti e fare gioco di squadra e ci siamo riusciti. Anche Frendrup è stato bravo, come altri, sono tutti importanti anche quelli che stanno tornando dagli infortuni. Stiamo crescendo come squadra e sono contento del valore che abbiamo dimostrato”.