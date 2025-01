Lecce-Genoa 0-0 pagelle: record di pali, delusione Balotelli, va bene solo a Vieira

Top e flop: bene Pinamonti e Leali, delude Thorsby che si divora un gol fatto. Per il Lecce si distinguono Dorgu e Krstovic che colpisce anche un palo

Finisce ad armi pari Lecce-Genoa, con tanti legni colpiti ma con zero reti segnate. Un palo colpito da Nikola Krstovic a metà primo tempo e due traverse, nella stessa azione, centrate sotto rete prima da Morten Thorsby e poi da Andrea Pinamonti gli episodi più significativi. Il primo tempo tra Lecce e Genoa può essere riassunto in breve così: tanta tattica e il gioco molto bloccato, ma con i tre legni che potevano cambiare le sorti della partita. Meglio i padroni di casa per gran parte della sfida, con Leali decisivo nel salvare il Genoa più volte. Nella ripresa serviva qualcosa in più, sia da una parte che dall’altra, per cercare di sbloccare il risultato; resta tanta l’imprecisione sotto rete e poca la densità di attaccanti nelle rispettive aree di rigore. I giallorossi agganciano il 17° posto a quota 17 punti in Serie A; i liguri restano aggrappati al 13° posto a quota 20. Delusione per Balotelli. Altro che segnale distensivo (e di permanenza) per SuperMario Vieira lascia il bomber 34enne -anche stavolta- fuori per tutto il tempo in una gara con davvero poche occasioni gol.

Lecce-Genoa, la chiave tattica della gara

Il Lecce scende in campo con il solito 4-3-3. Giampaolo ritrova Guilbert, unica novità rispetto a Como: Dorgu-Krstovic-Morente tridente d’attacco. Vieira, che schiera in campo il Genoa a specchio con i giallorossi, perde Norton-Cuffy, rimpiazzato da De Winter; Miretti completa il reparto offensivo con Pinamonti e Vitinha.

I padroni di casa si affidano al contropiede e al lancio lungo in profondità verso Dorgu, schierato in posizione di attaccante destro. Il Genoa soffre lo schieramento a specchio del Lecce per trovare spazi in profondità. Nel secondo tempo, infatti, Vieira schiera Ekhator (più da seconda punta che da esterno sinistro d’attacco) al posto di Miretti per affiancare Pinamonti.

Nella parte finale di gara il Genoa si schiera con il 4-1-4-1 per aumentare la densità offensiva ma non ottiene il risultato sperato.

Lecce, curiosità: Giampaolo imbattuto da 9 gare contro il Genoa

Con 7 vittorie e 3 pareggi, Marco Giampaolo si rende tra i tecnici più ostici da affrontare per il Genoa. L’attuale tecnico dei giallorossi, infatti, è rimasto ancora imbattuto in 10 delle sfide in cui ha affrontato i liguri.

I top e flop del Lecce

Krstovic 6. Al 22′ colpisce un palo con un gran destro angolato dalla distanza. Al 36′ reclama su un possibile calcio di rigore dopo un contatto con Bani in area.

Al 22′ colpisce un palo con un gran destro angolato dalla distanza. Al 36′ reclama su un possibile calcio di rigore dopo un contatto con Bani in area. Dorgu 6. Brucia la difesa avversaria in velocità, al 54′ va vicino la rete del possibile vantaggio con un tiro al volo in area su traversone in profondità.

Brucia la difesa avversaria in velocità, al 54′ va vicino la rete del possibile vantaggio con un tiro al volo in area su traversone in profondità. Jean 6. Ha completato il maggior numero di contrasti (76) nella partita.

I top e flop del Genoa

Pinamonti 6. Colpisce una traversa al 43′, subito dopo quella di Thorsby. Non si infiamma in avanti.

Colpisce una traversa al 43′, subito dopo quella di Thorsby. Non si infiamma in avanti. Leali 6. Respinge su Dorgu al 54′ salvando il risultato.

Respinge su Dorgu al 54′ salvando il risultato. Thorsby 5.5. Da due passi si divora l’occasione del possibile vantaggio: su assist di Vitinha spara sotto rete la palla sulla traversa al 43′.

