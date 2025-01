Genoa, Vieira manda ultimo messaggio a Balotelli: la telenovela continua

SuperMario è stato convocato per la trasferta di Lecce dopo aver smaltito l'influenza, il tecnico è uscito allo scoperto in conferenza stampa

Uno, nessuno, centomila. A dirci quale sarà il vero volto del Genoa è proprio il neo tecnico Patrick Vieira che convoca Mario Balotelli per la sfida in trasferta contro il Lecce di domani e spiega a tutto l’ambiente cosa pretenderà da oggi in poi sia dall’attaccante 34 enne che dal resto della squadra. Le parole del tecnico in conferenza stampa e l’ultimo messaggio a Balotelli che accende le possibilità di permanenza in rossoblù (ma sempre in attesa di novità dal mercato di gennaio).

Genoa, Vieira lancia uno messaggio a Balotelli

“Non è Mario, non sono io, non è Badelj, ma è la squadra”. Il tecnico del Genoa Patrick Vieira, alla vigilia della sfida contro il Lecce chiarisce come dovrà comportarsi il gruppo per ottenere la salvezza: “Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e se capiamo tutti noi che la società Genoa merita di stare in Serie A, se capiamo che il noi è più importante del singolo, avremo più fortuna nel rimanere in Serie A. Vale per Balotelli, per me, per tutti i giocatori”.

Genoa, riconfermato Balotelli: sarà anche in campo contro il Lecce

Sugli indisponibili chiarisce Vieira: “Non ci sono novità grosse novità, Ekuban e Norton-Cuffy saranno indisponibili per questa partita. Balotelli è tornato e ha fatto allenamenti per tutta la settimana con la squadra, farà parte del gruppo. Mario è sempre stato positivo verso la società e la squadra ed è importante capire che la cosa fondamentale e importante non è il singolo, ma la squadra.”

Balotelli, il futuro resta incerto ma intanto ha la fiducia di Vieira

In attesa del mercato di gennaio che potrebbe comunque riservare novità al bomber 34 enne, la sensazione è che Balotelli, dopo tante partite a fare solo da comprimario con spezzoni infinitesimali di partita, voglia rimanere al Genoa per convincere Vieira a dedicargli più spazio. Per questo l’attaccante sta lavorando duro, si è allenato anche da solo a Pegli dopo Natale e si sente pronto per giocare almeno 45′ da titolare.