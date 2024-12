Balotelli resta al Grifone o va via? Il Genoa ha preso la sua decisione

Domani scade l'opzione bilaterale tra i liguri e Supermario che possono decidere di risolvere anticipatamente il contratto senza aspettare giugno

Nel 2019 Vieira disse di Balotelli: “E’ speciale ma non capisce che il calcio è un gioco di squadra”. E nell’ultima conferenza stampa, post vittoria ad Empoli, il neo tecnico dei rossoblù non ha fatto altro che ribadire questo concetto ma con parole più gentili. Ciò nonostante il Genoa è intenzionato a confermarlo. La palla passa ora a Super-Mario che entro domani ha la possibilità di sfruttare la clausola che il contratto dà ad entrambe le parti (club e calciatore) di rescindere il contratto. Il Genoa, nonostante il minutaggio basso, ha deciso di continuare ad aspettare un segnale da Balotelli che però non è contento.

Balotelli e il percorso di adattamento a Genova

Arrivato a Pegli circa due mesi fa, Mario Balotelli si è presentato con una condizione fisica da perfezionare, dopo un’estate trascorsa ad allenarsi in autonomia con un preparatore personale. Dopo l’esordio a Parma lo scorso 4 novembre, l’attaccante ha collezionato altre cinque presenze, per un totale di 56 minuti giocati.

La partita in cui ha avuto più spazio è stata contro il Como, dove è rimasto in campo per 26 minuti. Nell’ultima apparizione contro il Napoli, al Ferraris, Balotelli ha mostrato segnali incoraggianti, dimostrando di essere quasi al top della forma.

Balotelli, lo stop per influenza e il messaggio di Vieira

Nonostante i progressi, Balotelli ha dovuto saltare la trasferta vincente di Empoli a causa di un’influenza che lo ha costretto a perdere quasi tutti gli allenamenti della scorsa settimana. A complicare ulteriormente il momento, alcune dichiarazioni del tecnico Vieira nel post-partita hanno attirato l’attenzione. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del collettivo, affermando: “In questo momento conta essere uniti, non voglio soffermarmi sulle individualità”.

Genoa, le prospettive future per Balotelli

Il Genoa rimane disponibile a scommettere su di lui, ma non intende modificare la propria linea di principio. Ovvero Mario è un panchinaro da utilizzare all’occorrenza. La decisione, a questo punto, spetta a Balotelli. Il direttore sportivo Ottolini sta monitorando la situazione da vicino ma al momento non ci sono conferme su una presunta offerta proveniente dal Cruz Azul, squadra al vertice del campionato messicano.

Opportunità in attacco e strategie di mercato

Nel frattempo, Balotelli potrebbe trovare più spazio nelle prossime settimane: Ekuban si è nuovamente fermato sabato, mentre Messias rimane indisponibile. La carenza di alternative in attacco potrebbe aprire nuove opportunità per Balotelli, che potrebbe ritagliarsi un ruolo più importante in campo.

Tutto dipenderà anche dalle mosse del mercato di gennaio, con un occhio agli sviluppi sull’asse Genova-Bucarest, dove il club sta valutando eventuali rinforzi.