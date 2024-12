Pagelle di Genoa-Napoli 1-2: Anguissa e Rrahmani firmano i 3 punti. Meret dice di no a Balotelli

I top e flop di Napoli-Genoa, match della 17a giornata di Serie A. Gli azzurri chiudono i conti in 20 minuti con un micidiale uno-due al quale il Grifone prova invano a rimediare.

Vedi il Napoli e poi muori. L’amaro destino tocca al Genoa che cade in casa contro gli azzurri di Antonio Conte. A firmare il successo della formazione campana sono Anguissa e Rrahmani in avvio. Nella ripresa i rossoblù trovano il gol che riapre il match con Pinamonti e cercano la rimonta: gliela impedisce un superlativo Meret. Nei minuti finali Vieira tenta anche la carta Balotelli, senza ottenere il risultato sperato. Prosegue la rincorsa allo scudetto dei partenopei.

Le scelte di Vieira e Conte

Patrick Vieira e Antonio Conte non si sono beccati per poco alla Juventus. Quando il francese arrivava a Torino, il leccese aveva appena smesso. Oggi si trovano da avversari sulle panchine di Genoa e Napoli. Il Grifone non ha mai vinto in casa quest’anno, anche se dopo il cambio di allenatore ha acquisito solidità e qualche punto in più. Gli azzurri, invece, Lazio a parte, stanno andando a gonfie vele. I rossoblù scelgono Vitinha per un tridente più pesante. Nei campani dentro Juan Jesus e Neres. Kvara parte dalla panchina.

Anguissa-Rrahmani firmano l’1-2 azzurro

Pronti-via e arrivano subito due palle gol per Lukaku: in una è sfortunato con la traversa che salva il Grifone, nella seconda però colpisce male e mette a lato. La rete del vantaggio arriva comunque ma a segnarla è Anguissa, al secondo centro consecutivo, con un imperioso colpo di testa su cross di Neres. Pochi minuti dopo c’è il raddoppio con Rrahmani sempre di testa dopo la punizione di Lobotka. Il Napoli chiude la prima frazione in netto controllo.

Pinamonti rianima il Grifone ma non evita il ko

Nella ripresa Pinamonti dà la scossa e sveglia Meret dal torpore costringendolo al primo intervento della gara. Il Genoa ha però cambiato marcia e il gol è questione di minuti: lo segna ancora una volta il centravanti di Cles con un piatto preciso dall’area piccola. I rossoblù prendono coraggio, Vieira attua qualche cambio e nei minuti finali inserisce pure Balotelli per riprendere la partita. Il Napoli, però, resiste anche grazie alle parate del suo numero uno e porta a casa tre punti preziosi nella corsa scudetto.

Le pagelle del Napoli

Meret 7 Dopo 45 minuti da spettatore, Pinamonti lo costringe ad una bella parata ad inizio ripresa. Ottimo anche sul colpo di testa di Badelj e sul successivo ancora una volta di Pinamonti.

Di Lorenzo 6 Ordinaria amministrazione per il capitano.

Rrahmani 7 Prima un intervento difensivo prezioso su Vitinha, poi il colpo di testa del 2-0.

Juan Jesus 5,5 Alla vigilia c'era un po' di preoccupazione per l'assenza di Buongiorno. In effetti il brasiliano è apparso un po' incerto in marcatura su Pinamonti lasciandogli qualche metro di troppo sul gol.

Olivera 6 Tiene su Zanoli ed in più assiste costantemente Neres in fase offensiva. Soffre un po' nel secondo tempo,

Anguissa 7 Trascinatore. Conte gli ha chiesto 7-8 gol e lui si sta attrezzando.

Lobotka 6 Gira lui e gira la squadra. Batte in modo esemplare la punizione dalla quale nasce il raddoppio. Troppo leggero in marcatura su Vitinha nell'azione che porta all'1-2.

McTominay 6 La scena oggi è degli altri: lo scozzese però non fa mancare il suo apporto sia nel fraseggio che nel recupero palla.

Politano 6 Si sdoppia per dare supporto a Di Lorenzo e parallelamente essere efficace in attacco. (Dall'87' Spinazzola ng )

Lukaku 6 Fa capire al Genoa fin dai primi minuti l'aria che tira in casa Napoli. Stavolta, però, non è lui a concretizzare le palle gol costruite dagli azzurri. (Dal 73′ Simeone 6 Si piazza lì avanti a far sportellate nel tentativo di tenere su il pallone).

Fa capire al Genoa fin dai primi minuti l’aria che tira in casa Napoli. Stavolta, però, non è lui a concretizzare le palle gol costruite dagli azzurri. (Dal 73′ Si piazza lì avanti a far sportellate nel tentativo di tenere su il pallone). Neres 6,5 Specializzato negli assist. Da una sua giocata sulla fascia nasce l’1-0. (Dal 73′ Kvaratskhelia 6 Entra e fa subito una bella giocata delle sue con Vasquez costretto a rifugiarsi in angolo).

Top e flop del Genoa

Pinamonti 6,5 Primo tempo di sofferenza, troppo solo tra le maglie azzurre. Nella ripresa trova il gol e una verve da leader vero.

Balotelli 6,5 Gioca poco ma incide. Mette apprensione negli avversari e sfiora il gol negatogli solo da uno straordinario Meret.

Vitinha 6 Buono spunto sulla fascia per servire una palla invitante a Pinamonti che vale l'1-2. Nella prima frazione di gara era stato tra i peggiori in campo: per generosità era andato a dare una mano a difendere facendo più danni che altro.

Miretti 6 Mette un pizzico di qualità in più sopra la media.

Frendrup 5,5 Si fa sovrastare da Anguissa in occasione del primo gol.

Martin 5 Abbandonato al suo tragico destino va incontro a una serata assai dura.

