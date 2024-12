Genoa, Balotelli game over? La risposta di Vieira spiazza tutti

Entro il 31 dicembre 2024 il Genoa e Balotelli hanno la possibiltà di dirsi addio. Il tecnico Vieira, in conferenza stampa, ha dato un indizio

Dopo soli 56 minuti giocati, l’avventura di Mario Balotelli al Genoa pare essere giunta al capolinea. Sembrava essersi ripreso Super-Mario dopo la gara contro il Napoli, in cui nei minuti finali è andato vicino al gol, ma il tecnico Vieira ha preferito non convocarlo nemmeno – causa influenza – per l’ultima gara del 2024 fuori casa contro l’Empoli. Per i rossoblù, contro i toscani, è arrivata anche una vittoria (2-1) ricca di carattere, con tanto di gioco nettamente ritrovato e una integrità tra reparti che non si vedeva da inizio campionato. Nel post gara, in conferenza stampa, il neo tecnico francese ha dato un ulteriore messaggio chiaro sulla situazione Balotelli che va verso il benservito anticipato.

Genoa, Vieira dà il benservito anticipato a Mario Balotelli

Nel post gara di Empoli-Genoa, il tecnico Vieira ha spiegato quanto sia fondamentale il successo del gruppo e non dei singoli, in risposta ad una domanda su Balotelli: “Abbiamo ottenuto un successo importante, che ci permette di raggiungere l’Empoli. Non mi va di parlare dei singoli, serve essere gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, chi è subentrato oggi ha dato energia alla squadra. Il gruppo è più importante delle individualità”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Genoa, la clausola per rescindere il contratto con Mario Balotelli

Il Genoa ha la possibilità di dire addio a Balotelli, ecco come. Attraverso una clausola che prevede la rescissione anticipata da parte del Genoa entro il 31 dicembre 2024, qualora il club non sia convinto del rendimento delle prestazioni del calciatore 34enne, c’è la possibilità di non proseguire obbligatoriamente il legame contrattuale con Balotelli fino a giugno 2025.

Sempre entro martedì 31 dicembre, questa possibilità di interrompere anticipatamente il contratto è data anche al calciatore. Tuttavia, la volontà del Genoa è quella di non proseguire con l’attaccante fino al termine della stagione, ma la scelta finale dipenderà anche da Mario e dal suo entourage.

Accettare di restare significherebbe per Balotelli convivere con il ruolo di rincalzo, soprattutto in un reparto offensivo in cui Pinamonti è comunque il perno intoccabile. La concorrenza, inoltre, è destinata ad aumentare con il ritorno di Ekuban e l’imminente rientro di Ekhator.

Genoa, Balotelli verso l’addio: nuovo club all’orizzonte

Dall’inizio della stagione al Genoa, Balotelli ha totalizzato sole sei presenze, tutte partendo dalla panchina. Nel frattempo, un’offerta proveniente direttamente al calciatore dal club messicano del Cruz Azul potrebbe rappresentare un’importante tentazione: il contratto proposto è cinque volte superiore rispetto a quanto percepisce a Genova. Al momento, però, il Genoa ha fatto sapere che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito a un eventuale interesse dei messicani.