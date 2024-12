Empoli-Genoa 1-2 pagelle: Esposito croce e delizia, Balotelli out. D'Aversa choc, nuova minaccia e ammonizione

Top e flop: Ekuban e Badelj i migliori con i rispettivi gol realizzati, bene Leali che para un rigore. Disastri in difesa Ismajli e Goglichidze

Il Genoa fa il colpaccio: vince per 2-1 fuori casa contro l’Empoli, domina la gara e si conferma una squadra in netta ripresa. Positivo il trend in netta crescita della squadra di Vieira, intravisto già nel finale di gara contro il Napoli: i liguri trovano un gioco avvincente e il secondo successo (ma ancora solo in trasferta). Dopo un primo tempo con poche occasioni, il festival dei gol si scatena solo nel secondo tempo: la apre Badelj al 46′ che con gran furbizia anticipa in area Goglichidze che, con un intervento maldestro, regala l’occasione del vantaggio ai liguri. Al 54′ è Leali a tenere saldo il vantaggio grazie ad una sua parata su calcio di rigore di Esposito. Raddoppia ancora il Genoa con Ekuban che, al 68′, sbuca alle spalle di Ismajli e fa tap-in su assist di Miretti (da poco subentrato come l’attaccante ghanese). L’Empoli tenta l’arrembaggio finale e con Esposito, che si riscatta dall’errore sul dischetto, accorcia le distanze con un colpo di testa in area (1-2). La squadra di Vieira raggiunge al 12° posto in classifica proprio l’Empoli di D’Aversa con 19 punti in classifica.

Empoli-Genoa, la chiave tattica della gara

D’Aversa conferma il 3-4-2-1 e non adopera nessun cambio rispetto agli undici titolari a Bergamo. L’Empoli deve però rinunciare a numerosi indisponibili: Viti, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski, Sazanov, Haas, Pellegri. Nessun cambio rispetto agli undici titolari a Bergamo.

Il Genoa si schiera in campo con il 4-3-3: confermato Zanoli alto sulla destra in attacco, al fianco di Pinamonti, con Vitor Olivera sulla sinistra nel tridente offensivo. Thorsby è l’interprete a centrocampo con Badelj e Frendrup in posizione di mezzala. Norton-Cuffy viene schierato titolare in difesa in posizione di terzino destro ma dopo 20′ di gioco esce per infortunio. Vieira deve fare a meno degli indisponibili: Malinovskyi, Ahanor, Messias, Balotelli.

I toscani giocano molto attraverso gli esterni: la squadra di D’Aversa, infatti, propone moltissimi cross dalle corsie laterali e, spesso, anche da quinto a quinto con inserimento in area sul lato opposto. Il Genoa domina il gioco per vie centrali ed evita i contropiede avversari.

Empoli-Genoa, perché non ha giocato Balotelli

Sembrava essersi ripreso Super-Mario dopo la gara contro il Napoli, in cui nei minuti finali è andato anche vicino al gol, ma è arrivata un’altra doccia gelata al bomber dei liguri: il tecnico Vieira ha preferito non convocarlo per l’ultima gara del 2024 contro l’Empoli.

Mario Balotelli è rimasto a casa questa settimana a causa dell’influenza, come spiegato dal tecnico francese del Genoa che, in conferenza stampa, si è anche mostrato dispiaciuto per l’assenza di un giocatore che aveva dato segnali di ripresa nell’ultima sfida contro il Napoli.

Empoli-Genoa, D’Aversa furioso contro la squadra ligure

Dopo essere stato protagonista di un clamoroso fuori onda, D’Aversa ne combina un’altra: ad inizio partita riceve una pallonata dalla panchina del Genoa. Il mister dei toscani si è subito infuriato lasciandosi andare a una provocazione/minaccia: “Vediamo dopo, a fine partita, chi riderà”.

Ad inizio ripresa viene ammonito dopo le accese proteste nei confronti del direttore di gara, l’arbitro Rapuano di Rimini, per ottenere l’assegnazione di un calcio di rigore dopo un fallo in area di Vasquez su Esposito.

I top e flop dell’Empoli

Anjorin 6.5. Il migliore a centrocampo per i toscani: realizza uno splendido assist per Esposito con un cross da fuori area verso l’attaccante centrale.

Il migliore a centrocampo per i toscani: realizza uno splendido assist per Esposito con un cross da fuori area verso l’attaccante centrale. Esposito 6. Sbaglia il calcio di rigore del possibile pareggio dopo aver ottenuto il penalty grazie al VAR: batte a mezz’altezza e si fa fermare da Leali. Si riprende con il gol realizzato di testa al 74′ valido per l’1-2.

Sbaglia il calcio di rigore del possibile pareggio dopo aver ottenuto il penalty grazie al VAR: batte a mezz’altezza e si fa fermare da Leali. Si riprende con il gol realizzato di testa al 74′ valido per l’1-2. Goglichidze 4. Ad inizio ripresa combina due frittate in una che portano al vantaggio dei liguri: prima non riesce ad allontanare il pallone, poi si fa anticipare da Badelj che da due passi mette in rete.

Ad inizio ripresa combina due frittate in una che portano al vantaggio dei liguri: prima non riesce ad allontanare il pallone, poi si fa anticipare da Badelj che da due passi mette in rete. Ismajli 5. Si fa anticipare in area da Ekuban che sbuca alle sue spalle e realizza la rete del raddoppio ligure.

I top e flop del Genoa

Ekuban 7. Anticipa in area Ismajli e fa tap-in per realizzare la rete del 2-0 ligure.

Anticipa in area Ismajli e fa tap-in per realizzare la rete del 2-0 ligure. Badelj 7. Realizza la rete del vantaggio grazie ad un guizzo in area: anticipa Goglichidze, che non spazza via il pallone, e la mette in rete con un destro di prima intenzione da posizione ravvicinatissima.

Realizza la rete del vantaggio grazie ad un guizzo in area: anticipa Goglichidze, che non spazza via il pallone, e la mette in rete con un destro di prima intenzione da posizione ravvicinatissima. Leali 6.5. Para un calcio di rigore ad Esposito al 53′ ed impedisce all’Empoli di trovare la rete del pareggio. Subisce al 74′ un gol su colpo di testa di Esposito che si riscatta dall’errore sul dischetto.

Para un calcio di rigore ad Esposito al 53′ ed impedisce all’Empoli di trovare la rete del pareggio. Subisce al 74′ un gol su colpo di testa di Esposito che si riscatta dall’errore sul dischetto. Miretti 6.5. Entra nel secondo tempo, al 63′, e dopo soli cinque minuti si rende protagonista con un assist per Ekuban con cross rasoterra verso il centro dell’area.

Entra nel secondo tempo, al 63′, e dopo soli cinque minuti si rende protagonista con un assist per Ekuban con cross rasoterra verso il centro dell’area. Vasquez 5. Entra in ritardo in area su Esposito: dopo un rapidissimo controllo del VAR viene assegnato un calcio di rigore ai toscani.

