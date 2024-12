Primi quarantacinque minuti abbastanza equilibrati e privi di grosse emozioni, con le squadre che si controllano e non riescono a farsi male. Nel secondo tempo passa subito il Genoa: al secondo minuto della ripresa la squadra ospite affonda con Vitinha, palla in mezzo che dopo una carambola arriva sui piedi di Badelj che non sbaglia ed infila Vasquez per lo 0-1! al 54’ l’Empoli ha l’occasione di pareggiare con Sebastiano Esposito con un calcio di rigore, ma il tiro dell’attaccante scuola Inter viene parato da Leali. Al 68’ il raddoppio dei padroni di casa, confezionato dai neoentrati Miretti ed Ekuban: il primo mette in mezzo dalla sinistra, il secondo anticipa un difensore ed infila nuovamente Vasquez! Al 74’ accorciano le distanze i padroni di casa: Anjorin dalla trequarti pennella in mezzo all’area, Esposito incorna e infila alle spalle di Leali. L’Empoli prova a reagire ma il risultato non cambia: il Genoa espugna il Castellani.

L’Empoli, alla terza sconfitta consecutiva, resta dodicesima a 19 punti e si fa raggiungere proprio dal Genoa. Nel prossimo turno la squadra di D’Aversa sarà impegnata a Venezia.

Il Genoa raggiunge gli avversari al dodicesimo posto con 19 punti. La squadra di Vieira nel prossimo match sarà ospite del Lecce al Via del Mare.

