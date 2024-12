Genoa, Balotelli non convocato: ora che succede? Il retroscena e l'addio vicino

Super-Mario non è stato convocato nell'ultima gara che aveva a disposizione per non essere silurato entro il 31 dicembre; tutti gli scenari

Entro il 31 dicembre si deciderà il futuro di Mario Balotelli al Genoa. Sembrava essersi ripreso Super-Mario dopo la gara contro il Napoli, in cui nei minuti finali è andato anche vicino al gol, ma è arrivata un’altra doccia gelata al bomber dei liguri: il tecnico Vieira ha preferito non convocarlo per l’ultima gara del 2024 fuori casa contro l’Empoli. I retroscena della mancata convocazione dell’attaccante 34enne e il suo prossimo club in caso di addio confermato al Genoa.

Genoa, Balotelli escluso dalle gara contro l’Empoli: il motivo

Mario Balotelli è rimasto a casa questa settimana a causa dell’influenza, come spiegato dal tecnico francese del Genoa che, in conferenza stampa, si è anche mostrato dispiaciuto per l’assenza di un giocatore che aveva dato segnali di ripresa nell’ultima sfida contro il Napoli. Tuttavia, entro martedì 31 dicembre, una delle due parti – il club o il giocatore – avrà la possibilità di interrompere anticipatamente il contratto. La volontà del Genoa è quella di non proseguire con l’attaccante fino al termine della stagione, ma la scelta finale dipenderà anche da Mario e dal suo entourage.

Accettare di restare significherebbe per Balotelli convivere con il ruolo di rincalzo, soprattutto in un reparto offensivo in cui Pinamonti è comunque il perno intoccabile. La concorrenza, inoltre, è destinata ad aumentare con il ritorno di Ekuban e l’imminente rientro di Ekhator.

Balotelli verso l’addio al Genoa: spunta un nuovo club all’orizzonte

Dall’inizio della stagione al Genoa, Balotelli ha totalizzato soltanto 87 minuti complessivi in campo (suddivisi in sei presenze e tutte partendo dalla panchina). Nel frattempo, l’offerta proveniente direttamente al calciatore dal club messicano del Cruz Azul potrebbe rappresentare un’importante tentazione: il contratto proposto è cinque volte superiore rispetto a quanto percepisce a Genova. Al momento, però, il Genoa ha fatto sapere che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito a un eventuale interesse dei messicani.

Sguardo al futuro del Genoa di Vieira

In attesa di chiarire il futuro di Balotelli, il Genoa deve concentrarsi sulle prossime sfide (a partire da oggi pomeriggio ore 15:00 contro l’Empoli) per mettere al sicuro punti fondamentali e allontanarsi dalla zona retrocessione. L’allenatore Vieira sta considerando di riproporre Vitinha nel tridente offensivo, arretrando Miretti, utilizzando di fatto la stessa formazione che ha ben figurato nel secondo tempo contro il Napoli.

Sul fronte del mercato, il club ligure si sta muovendo con decisione: tra i possibili rinforzi spunta il nome di Darius Olaru, trequartista della Steaua Bucarest. Il giocatore, classe 1998, ha un contratto in essere fino al 2028 con una clausola rescissoria fissata a 5 milioni di euro. Anche dalla Romania arrivano conferme sull’interesse di un club europeo che potrebbe concretizzare il trasferimento già a gennaio. Molti indizi sembrano puntare proprio sul Genoa, pronto a rinforzarsi per affrontare la seconda metà di stagione.