Genoa, Balotelli in 7' forse strappa la conferma ma Vieira frena: le sue parole

Balo on fire: segnali di rinascita a Marassi. Cosa manca all'attaccante 34enne per ottenere la riconferma con i liguri entro il 31 dicembre 2024

Super-Mario verso il benservito anticipato, oppure no? L’ingresso in campo nei minuti finali contro il Napoli, accompagnato dai cori di incitamento dei tifosi del Genoa, ha confermato che Mario Balotelli stia lentamente ritrovando se stesso. Contro l’Empoli ci sarà l’ultima chiamata per il bomber 34enne, dopo 54 giorni dal suo ritorno in Italia, che ha lanciato il primo vero segnale di risveglio: con due occasioni da gol nel finale ha mostrato determinazione e condizione fisica in crescendo. Il coro “Balo on fire”, intonato dai tifosi a fine partita, testimonia anche l’entusiasmo che circonda l’attaccante, nonostante la sconfitta per 2-1. A preoccupare sono però le parole di Vieira.

Balotelli, il contesto della scelta al Genoa

Quando il Genoa e l’allora tecnico Gilardino hanno deciso di puntare su di lui, molti osservatori hanno storto il naso. La scelta di ingaggiare Balotelli, dopo esperienze poco brillanti in Svizzera con il Sion e in Turchia con l’Adana Demirspor, sembrava rischiosa soprattutto per un club in difficoltà economiche.

Tuttavia, Balotelli ha lavorato duramente in estate per lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato. A 34 anni, sta dimostrando una maturità che non sempre lo aveva contraddistinto in passato. Anche il cambio in panchina, con Vieira al posto di Gilardino, non ha destabilizzato Mario, che ha accettato con serenità il nuovo corso nonostante i precedenti non idilliaci con Vieira al Nizza.

Balotelli: le prime apparizioni, i numeri e le statistiche al Genoa

Dalla firma con il Genoa, Balotelli ha collezionato sei presenze, tutte da subentrato, per un totale di 87 minuti. Dopo il debutto contro il Parma il 4 novembre (9 minuti giocati), ha accumulato 26 minuti contro il Como, 6 contro il Cagliari, 18 contro l’Udinese, 17 contro il Torino e infine 11 contro il Napoli.

Proprio in quest’ultima gara, Balotelli ha fornito il miglior segnale di crescita. Nonostante i giudizi critici e il ricordo delle sue imprese passate, il Genoa ha scelto di credere in lui, offrendogli un contratto fino a giugno con un ingaggio di 250 mila euro più bonus legati ai gol (e una clausola che permette alla società di rescindere entro il 31 dicembre qualora non sia convinta delle prestazioni sportive del giocatore).

Genoa, il punto di vista di Vieira su Balotelli

Nonostante l’amaro 1-2 contro il Napoli, Patrick Vieira si è detto soddisfatto della personalità mostrata dalla squadra nel secondo tempo: “Abbiamo dimostrato personalità e meritavamo il pareggio. Balotelli? Mario ha fatto bene, così come tutti i subentrati: lui, Ekuban e Thorsby hanno portato energia e qualità, ma si può far meglio.”

Vieira ha infine sottolineato che Mario si stia allenando bene e deve continuare su questa strada.

Il futuro di Balotelli al Genoa, le parole del suo agente

Dopo aver declinato offerte provenienti da campionati esotici e aver atteso a lungo la chiamata giusta, Super-Mario ha risposto all’appello del Genoa. Enzo Raiola, agente di Balotelli, ha ribadito: “Mario sa che deve migliorare la condizione fisica. Si sta impegnando, aiuta i compagni dentro e fuori dal campo. Il campionato è lungo, avrà altre occasioni.”