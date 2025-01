Balotelli, niente più clausola ma arriva indizio social su futuro SuperMario

E' scaduto il tempo per esercitare l'opzione di rescissione del contratto ma il bomber potrebbe egualmente andar via: ecco cosa ha fatto a Capodanno

Il 31 dicembre 2024 è arrivato ma una decisione definitiva ancora manca: è vero che nè il Genoa nè Mario Balotelli hanno esercitato la clausola che poteva portare le parti alla risoluzione anticipata dell’accordo in essere fino a giugno 2025, ma il futuro del bomber resta incerto.

I malumori di Balotelli

Non è detto, infatti, che Balotelli non decida lo stesso di andare via, nonostante non sembri un’opzione valida l’offerta dei messicani del Cruz Azul. Secondo quanto scrive CalcioGenoa Super Mario avrebbe confidato a chi gli sta vicino che si sente un po’ preso in giro. L’attaccante, dopo aver passato gli ultimi due mesi alla ricerca della forma ideale, ora sta bene e vorrebbe giocare di più. A quanto risulta, inoltre, all’ex Inter e Milan potrebbe non essere andata giù la scelta di Vieira di preferirgli l’appena rientrato Ekuban nella partita contro il Napoli, posticipando ulteriormente il suo ingresso in campo arrivato negli ultimi 10 minuti.

La voglia di rifarsi di Balotelli

SuperMario ci sta mettendo tutta la sua buona volontà: è andato ad allenarsi da solo a Pegli dopo Natale e potrebbe voler chiedere un chiarimento con Vieira e con il club prima di decidere se vale la pena rimanere al Genoa o cercare un’altra sistemazione sul mercato di gennaio. Nel frattempo, il numero 45 parla…sui social.

L’altro giorno ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che lo raffigura con dei fuochi d’artificio con la frase “Are you ready?”, ovvero “Siete pronti?”, e il tag al profilo del Manchester City, sua ex squadra (dove si rese protagonista di una “balotellata” insieme ad alcuni amici, accendendo incautamente dei fuochi d’artificio all’interno del suo appartamento, devastandolo e rischiando di incendiare l’intero edificio), oggi però arriva un segnale più distensivo.

L’indizio social

Balotelli ha postato infatti foto del Capodanno, in cui viene ritratto con una mascherina dorata ma soprattutto in compagnia di Alex Vogliacco. A Genova Balotelli sta bene, ha un bel rapporto con i compagni di squadra e se avesse un po’ più di spazio sarebbe felice di rimanere.

Le reazioni dei tifosi

Tanti i commenti: “Non è che uno possa dimostrare qualcosa giocando 10 minuti a partita. È irrispettoso verso un ex campione che ha cavalcato i più famosi campi d’ Europa. Sarà pure in declino ma il Genoa che giocatori ha meglio di lui? Ha sempre il tocco di palla e la giocata che può cambiare la partita. Per carità, a questo punto in Messico almeno pagano bene, no a farsi umiliare cosi, a tutto c’ è un limite” e poi: “se vuoi un contributo devi provarlo, poi se non va ok lo levi, ma mi sembra che que poco ha fatto vedere che c’è”

C’è chi scrive: “Però una volta dico una volta da titolare e x almeno 45 minuti si può fare dai. Non è fantascienza…” e anche: “Balotelli fino ad ora è stato solo una boutade giornalistica. Attendiamo con ansia il suo primo gol” e infine: “Marione pensaci bene, trofie al pesto, farinata, focaccia al formaggio, cappon magro, turta de gee, cima, non le troverai altrove, specialmente all estero”