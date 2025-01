Pagellone, i re del gol e i bomber flop del 2024: da Retegui e Thuram a Balotelli e Belotti

L'Inter si gode le sue punte: Lautaro con la stella, Thuram re dei bomber con Retegui. Vlahovic ok, Lukaku rimandato, Dovbyk e Morata bocciati

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Calato il sipario sul 2024, è tempo di tracciare bilanci anche per i calciatori, e non solo per i club. Parliamo dei re del gol: i bomber. Quali sono stati gli attaccanti più determinanti? E chi ha deluso? Da Lautaro a Retegui, da Vlahovic a Lukaku fino a Dovbyk: il pagellone.

Il pagellone dei bomber: Lautaro e Thuram mattatori

Dovessimo analizzare solamente questo primo scorcio di stagione, probabilmente Lautaro Martinez andrebbe inserito tra i flop, dal momento che ha realizzato solo 6 gol in campionato, interrompendo un lungo digiuno nell’ultima sfida col Cagliari. Ma il passato non si dimentica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il capitano dell’Inter è stato l’uomo copertina dello scudetto della seconda stella, il capocannoniere dell’ultima Serie A con 24 centri e anche il miglior marcatore straniero della storia dei nerazzurri. Quindi, Thuram. Marcus è andato oltre ogni più rosea aspettativa, ancor più perché arrivato a parametro zero. Tredici reti e un’infinità di assist alla prima annata all’Inter; già 12 i sigilli in questo campionato con tanto di vetta della classifica marcatori condivisa con Retegui.

L’exploit di Retegui con l’Atalanta e i top del 2024

Dopo una prima annata al Genoa condizionata da qualche acciacco di troppo, in estate Retegui è passato all’Atalanta per rimpiazzare l’infortunato Scamacca. Un colpaccio, quello messo a segno dalla famiglia Percassi. Perché El Chapita è letteralmente esploso alla corte di Gasperini, timbrando il cartellino già 12 volte. Non solo: il 25enne venuto dall’Argentina si sta rivelando finalmente decisivo anche con la casacca della Nazionale di Spalletti.

Che potrà contare anche su Moise Kean, rilanciatosi alla Fiorentina: gli 11 gol realizzati aumentano i rimpianti in casa Juve, dove manca un vice Vlahovic. Nonostante le critiche e un gioco che non lo favorisce, il serbo non può non essere inserito tra i top del 2024: ai 16 centri dello scorso torneo si aggiungono i 7 fin qui segnati.

Il pagellone dei re del gol, i voti:

Lautaro: 8

Thuram: 8

Retegui: 8

Kean: 7,5

Vlahovic: 7

Da Lukaku a Dybala: promossi e rimandati

Voluto fortemente da Conte per dare il via al nuovo ciclo del Napoli, finora Romelu Lukaku non è riuscito a ripetere la stagione d’oro condivisa col tecnico pugliese ai tempi dell’Inter. Sei reti e quattro assist non sono numeri certo da buttare, ma è l’apporto fornito da Big Rom nell’arco dei 90 minuti ad aver destato perplessità dai tifosi, che lo hanno pure fischiato al momento del cambio nella sfida persa con la Lazio.

Per Dybala vale lo stesso discorso di sempre: la tenuta fisica. La Joya è sempre una delizia per gli occhi quando gioca, ma il problema è che gioca troppo poco. Rimasto a Roma dopo essere stato a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, sembra essere tornato di nuovo centrale con Ranieri. Castellanos sta dimostrando di avere qualità, ma i suoi numeri sono lontani da quelli di Immobile, che ha scritto la storia della Lazio. Per Lucca i gol sono 7: riuscirà a salvare l’Udinese?

Il pagellone di promossi e rimandati, i voti:

Lucca: 6,5

Castellanos: 6,5

Lukaku: 6

Dybala: 6

Dovbyk flop: i bomber che hanno deluso

Approdato in Italia dopo essere stato capocannoniere della Liga col Girona, il gigante ucraino Dovbyk avrebbe dovuto guidare la Roma nelle zone più nobili della classifica a suon di gol. Invece, finora la sua esperienza in Serie A si è rivelata disastrosa. Solo 5 i sigilli e tante prestazioni negative. Restando sulle squadre di punta, male anche Morata e Abraham. Lo spagnolo campione d’Europa, frenato anche dagli infortuni, ha segnato solo quattro volte col Milan: decisamente troppo poco. Toccherà a Sergio Conceicao esaltarne le caratteristiche.

E tra i flop inseriamo anche Mario Balotelli. Accostato a Pohjanpalo, esplose in diretta su Twitch quando era ancora a caccia di una squadra. “Io la Serie A la smonto!” assicurò. Beh, il Genoa un’occasione gliel’ha data, ma Balo non s’è visto mai. E la sua avventura potrebbe essere già giunta al capolinea. Non pervenuto Belotti: tra Roma, Fiorentina e Como è completamente sparito dai radar.

Il pagellone dei bocciati, i voti: