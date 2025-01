Genoa, da Balotelli nuovo messaggio: la scelta di Vieira sui convocati per Lecce

Resta ancora un giallo il futuro di SuperMario in rossoblù tra clausole, spazi ridotti e le idee del tecnico. La decisione sulla trasferta di Lecce

E’ diventato il giallo dell’inverno: Mario Balotelli rimarrà al Genoa? Scaduto il limite massimo del 31 dicembre per esercitare la clausola di rescissione anticipata, opzione valida per entrambe le parti, si aspetta gennaio e le prospettive di mercato per capire se SuperMario rimarrà ancora al Grifone ma arrivano diversi segnali che iniziano a far chiarezza sulla vicenda.

Il messaggio di Balotelli

Dal profilo Instagram del giocatore arrivano aggiornamenti spesso criptici su cosa farà adesso. Dopo le foto del capodanno passato assieme ad Alex Vogliacco e dei fuochi d’artificio sparati dopo la mezzanotte, l’attaccante ha mandato un ultimo messaggio che sa di sfida: “A tutti quelli che mi hanno attaccato quando ero debole, provateci ora”.

Vieira lo convoca e dovrebbe farlo giocare

La sensazione è che Balotelli voglia accettare la sfida e che, dopo tante partite a fare solo da comprimario con spezzoni infinitesimali di partita, voglia rimanere per convincere Vieira a dedicargli più spazio. Per questo sta lavorando duro, si è allenato anche da solo a Pegli dopo Natale e si sente pronto per giocare almeno 45′ da titolare.

E il Genoa cosa farà? La decisione del club di fatto è stata presa: non esercitando la clausola di rescissione il club ha di fatto confermato il giocatore. Non solo, anche alla luce dei recenti infortuni in squadra è facile che per Balotelli possano aprirsi nuovi orizzonti. La prima notizia è che il bomber sarà convocato per la trasferta di Lecce.

Attesa la conferenza di Vieira

Indisponibili Norton-Cuffy, Ekuban, Messias, Malinovsky e Ahanor: dovrà essere valutato Matturro che ha saltato le ultime due partite per un problema a una spalla. C’è però la buona notizia del recupero di SuperMario che si è ripreso dall’attacco influenzale che lo aveva fermato prima della partita ad Empoli. L’ex Milan non solo sarà convocato, ma ha buone possibilità che possa avere spazio in corso di gara, forse più delle sue altre apparizioni, visto che Ankeye è ormai diretto in prestito in Romania, e che le due alternative di Vieira per l’attacco sono i giovanissimi Accornero ed Ekhator, quest’ultimo rientrato da non molto tempo in squadra dopo un infortunio. Domani in conferenza il tecnico rossoblù farà chiarezza sulle sue decisioni.