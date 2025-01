Il match del ''Via del Mare'' mette di fronte i padroni di casa, a quota 16, agli ospiti, che hanno 19 punti in classifica. 13:44

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in completo bianco con strisce rossoblù. 15:00

8'

Punizione per i padroni di casa, cross in mezzo all'area, Thorsby svetta più in alto di tutti e chiude in fallo laterale. 15:11