Kyle Walker, le amanti diventano due: spunta un'altra modella frequentata dal difensore del Manchester City

Il Sun scrive di una misteriosa modella frequentata per almeno due anni da Walker insieme all'amante "ufficiale": nuova bufera sul difensore del Manchester City.

22-01-2024 19:46

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Altro che triangolo, in realtà potrebbe essersi trattato di un quadrilatero amoroso. O addirittura di un poligono a più lati ancora. Assume contorni e risvolti sempre più sorprendenti la vicenda delle relazioni extra-amorose di Kyle Walker, il difensore del Manchester City finito al centro del gossip dopo che è venuta fuori l’esistenza della sua doppia vita: marito più o meno felice, traditore seriale. Con una amante? No, forse più di una. Si vocifera, infatti, che oltre a Lauryn Goodman, anni fa abbia frequentato una misteriosa modella.

Walker, il Sun scrive di un’altra misteriosa amante

È il Sun, popolare tabloid scandalistico, a rivelare i dettagli della clamorosa tresca. Nel 2019, a quanto pare, Walker ha conosciuto una ragazza in un locale e l’ha frequentata per almeno due anni, fino al 2021. Di chi si tratta? Di una modella, di cui però neppure il Sun sa fornire il nome. Secondo quanto rivelato al giornale da una fonte confidenziale, Walker le avrebbe chiesto persino “di avere dei bambini insieme”.

La redazione con Lauryn Goodman e lo scandalo

La storia con la misteriosa modella sarebbe andata avanti in parallelo all’altra relazione fedigraga di Walker, quella con l’amante “ufficiale” Lauryn Goodman, con cui i bambini li ha avuti per davvero: ben due. Proprio la Goodman, spazientita dai continui rimpalli di responsabilità dell’uomo che credeva sul punto di mollare moglie e figli avuti in costanza di matrimonio, e che in realtà aveva tutte le intenzioni di proseguire chissà per quanto la sua doppia vita, nei giorni scorsi ha spifferato tutto. E il difensore del Manchester City è diventato l’atleta più chiacchierato d’Inghilterra.

La separazione tra Kyle Walker e la moglie Annie Kilner

Insieme a quella creata con Lauryn Goodman, Kyle Walker ha infatti una famiglia “regolare”. Insieme alla moglie Annie Kilner ha messo infatti al mondo tre figli ed è in attesa del quarto. Annie che, giunta al sesto mese di gravidanza, ha buttato fuori di casa il marito una volta emersa la storia dei suoi tradimenti. In Inghilterra ha fatto molto scalpore il fatto che Walker adesso viva da solo, in un appartamento da diecimila sterline mensili d’affitto. E anche che le sue prestazioni non risentano per nulla del clamore mediatico scoppiato attorno a lui negli ultimi tempi.