Juventus, caso Kolo Muani: la gufata di Motta, Giuntoli furioso col Psg. "Sono dei dilettanti"

L'attaccante si era già allenato con i nuovi compagni ma il suo passaggio in bianconero è stato bloccato da una norma Fifa che limita numero prestiti

Sono proprio queste giornate fuori dagli schemi a rendere la sessione di calciomercato una scheggia impazzita. I dirigenti del Paris Saint-Germain ricorderanno senza dubbio a lungo la giornata di ieri. Due notizie contrastanti. La prima era buona. Khvitcha Kvaratskhelia è diventato un giocatore del PSG dopo diversi giorni di trattative e mesi di speranza. Il georgiano ha superato le visite mediche in mattinata prima di firmare un contratto fino al 2029. Il Paris pagherà 70 milioni di euro, bonus esclusi, al Napoli. La seconda però ha scatenato l’ira di Giuntoli e della Juventus in merito al passaggio in bianconero di Kolo Muani.

La gufata di Thiago Motta

Quando in conferenza stampa Thiago Motta ha parlato di Kolo Muani, oltre a dire di aspettarsi da lui cose importanti (“Da lui mi aspetto che possa aiutare dentro e fuori dal campo, che si alleni bene e aiuti la squadra, quello che ho chiesto a lui lo chiedo a tutti i miei giocatori. Sono contento dell’arrivo di Kolo Muani”), ha fatto una gufata involontaria, dicendo: “Stiamo aspettando le pratiche burocratiche per il trasferimento, se è tutto ok si aggrega domani con noi”.

Kolo Muani, che si era anche già allenato con i compagni, non sarà invece della partita e la gara col Milan la vedrà solo dalle tribune. Quelle “pratiche burocratiche” cui accennava Motta si sono rivelate invece una beffa per la Juve. Altro che “questioni formali”, il trasferimento non è andato ancora in porto per un errore colossale del Psg che non poteva cedere altri giocatori in prestito.

Il Psg aveva già ceduto sei giocatori in prestito

Con sei prestiti all’estero – Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Cher Ndour (Besiktas), Xavi Simons (RB Lipsia), Juan Bernat (Villarreal) e Renato Sanches (Benfica) – i pargini sono stati bloccati dalla norma Fifa che sulle transazioni estere dice: «Nel 2024/2025 (limitazione definitiva): saranno al massimo 6 giocatori in partenza e 6 in arrivo». Il Paris, quindi, non può, per regolamento, cedere in prestito Randal Kolo Muani alla Juventus.

Giuntoli furioso con il Psg

Adesso però – scrive L’Equipe – la Juventus, e Giuntoli, sono su tutte le furie. “Il club italiano ha spiegato di essere stato informato con notevole ritardo dalla dirigenza parigina. Le fonti su questo punto divergono, ma è tra giovedì sera e venerdì mattina che la Juventus è stata informata“. Ma l’Equipe si chiede: “Non la conoscevano la regola sui prestiti?”

Appresa la notizia, Cristiano Giuntoli si è infuriato, prendendo di mira i dirigenti parigini e in particolar modo Pasquale Sensibile, responsabile delle mosse in uscita. Per il ds bianconero al Psg si sono dimostrati dei dilettanti. La sensazione è che dalla prossima settimana il problema sarà risolto facendo rientrare alla base uno dei sei prestiti già formalizzati. Kolo Muani dovrebbe tornare a disposizione di Motta per la gara col Napoli “pratiche burocratiche” permettendo…