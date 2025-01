Calciomercato Serie B: doppio colpo del Pisa, Bari-Bonfanti: c'è il sì. Balotelli dice no al Bari

Il Pisa si aggiudica Candela e Solbakken, il Palermo punta su Pohjanpalo. Il Bari si consola con Bonfanti, la Sampdoria sonda il mercato scandinavo

Il mercato della Serie B non si ferma e regala nuove trattative e ufficialità. Il Pisa piazza il doppio colpo in entrata: Candela e Solbakken. Il Palermo punta su Pohjanpalo del Venezia, mentre il Bari prende Nicholas Bonfanti e incassa il “no” di Mario Balotelli, in uscita dal Genoa. La Sampdoria è alla ricerca di un difensore: spunta Marco Curto del Cesena, ma si sonda anche il mercato scandinavo.

Serie B, doppio colpo Pisa. Bari: no di Balotelli

Particolarmente vivace il Pisa, che prende l’esterno destro Antonio Candela dal Venezia: trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche e firma per Markus Solbakken, centrocampista classe 2000 proveniente dai cechi dello Sparta Praga. Prestito di 6 mesi, con possibilità di riscatto al termine della stagione.

Nerazzurri attivi anche in uscita. Ai saluti l’attaccante sloveno Jan Mlakar, che passa in prestito secco all’Hajduk Spalato. Terminerà la stagione al Bari, invece, Nicholas Bonfanti: l’attaccante classe 2002 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. L’altro obiettivo dei pugliesi è Luca Vido, 18 presenze e 4 gol con la Reggiana, mentre non sembra destinata a prendere quota l’idea Mario Balotelli: l’attaccante andrà via dal Genoa, ma non ha intenzione di scendere in Serie B.

Calciomercato: Palermo, pazza idea Pohjanpalo

Il Palermo pensa in grande. Il neo-ds Carlo Osti blinda Matteo Brunori fino al 2028 e punta a rinforzare l’attacco con un colpo a effetto: fari puntati su Joel Pohjanpalo, bomber del Venezia. Operazione complicata sia per la volontà del finlandese di continuare a giocare in Serie A, sia per la chiusura del Venezia, corto in attacco dopo l’addio di Raimondo, passato alla Salernitana. Per la difesa rosanero in corsa per Alessandro Marcandalli, destinato a salutare il Genoa (appena 47 minuti giocati in questa stagione). Piace anche al Bari.

Samp in difesa, la Salernitana vende

Ha bisogno di un difensore anche la Sampdoria. Sfumato Federico Barba, ora al Sion in Svizzera, il nome nuovo è Marco Curto, classe 1999 in forza al Cesena. Si tratta per il prestito con diritto di riscatto. Le alternative non mancano: continua il pressing su Francesco Folino, ritenuto incedibile dalla Juve Stabia, più fredda la pista che conduce a Luca Caldirola del Monza. Piacciono anche il danese Oliver Prostvgaard del Vejle e il norvegese Fredrik Pallesen Knudsen del Brann Bergen.

Dopo aver rinforzato la rosa, la Salernitana deve cedere. In uscita il centrocampista Giulio Maggiore, che ha estimatori in Serie A (Parma e Venezia), ma anche un ingaggio fuori portata per la Serie B. Andrà via anche la mezzala Andres Tello, proposto in Lega Pro. Dal Taranto è rientrato Antonio Iervolino, che andrà girato in terza serie, mentre si cerca una destinazione per l’australiano Ajdin Hrustic, non convocato per la gara vinta contro la Reggiana.

Il Cesena potrebbe riportare in Italia il difensore Luka Bogdan, ex Ascoli. Gioca nell’NK Istra, in Croazia. Si separano le strade di Cosenza e José Mauri: lo spagnolo ha giocato soltanto 267 minuti in questo campionato. Le parti hanno proceduto alla risoluzione consensuale del contratto.