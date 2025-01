Serie B: la Cremonese batte un Cosenza in 10, Cerri fa gioire la Salernitana al 98' su rigore

Nel pomeriggio Cerri sigla la doppietta con la maglia dei campani, vince anche il Mantova contro il Cittadella. Solo 1-1 tra Modena e Frosinone

Dopo l’anticipo tra Sampdoria e Cesena, terminato con la vittoria per 2-1 dei bianconeri, prosegue la 23esima giornata di Serie B. Nelle gare del pomeriggio, vince per 3-1 la Cremonese nel match contro il Cosenza, mentre Modena-Frosinone termina in parità. Successo esterno per il Mantova sul campo del Cittadella. Torna a conquistare i tre punti anche la Salernitana che manda ko la Reggiana nel recupero. Alle 17:15 c’è Bari-Brescia.

Successo per il Mantova: Cittadella ko

Il Mantova batte il Cittadella. La gara si sblocca al 34′ con il gol dei biancorossi: fa tutto Mensah che apparecchia la tavola per il colpo di testa vincente in tuffo di Ruocco. Nella ripresa, il raddoppio con Mancuso dal dischetto, poi la rete dei padroni di casa che acccorciano le distanze con Vita su assist di Masciangelo. La sfida termina con il risultato finale di 1-2, con il Mantova che ritrova la vittoria dopo tre giornate.

La Cremonese vince contro il Cosenza

La Cremonese vince tra le mura dello “Zini” nel match contro il Cosenza. Nel primo tempo, i padroni di casa si portano in vantaggio grazie al primo gol in campionato di Pickel, che insacca su un cross perfetto dell’ex Catanzaro Vandeputte. La gioia dei padroni di casa dura però solo quattro minuti, perché i calabresi ristabiliscono subito la parità. Dopo un palo colpito da Rizzo Pinna, l’azione prosegue con un guizzo di Fumagalli, che serve l’assist per il destro vincente di Ricciardi. L’ex Avellino trova il suo quarto gol stagionale con la maglia del Cosenza.

Nella ripresa, la Cremonese alza il ritmo e assedia l’area della formazione calabrese. Subito due occasioni pericolose: prima Pickel di testa, fermato da Micai, poi Bonazzoli, la cui conclusione viene respinta sulla linea da Fumagalli. Gara da croce e delizia per Ricciardi, che dopo il gol, prende la seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci. E la superiorità numerica favorisce i padroni di casa, che ritrovano il vantaggio: ennesima giocata suprema di Vandeputte, che sigla l’ottavo assist stagionale, per il gol di Vasquez. Nel finale, Johnsen sigla il 3-1 finale.

Modena e Frosinone non vanno oltre il pari

Termina in parità la gara al Braglia tra Modena e Frosinone. Nei primi 45 minuti, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con la conclusione di Battistelli, che si stampa sul palo. Il match cambia volto con il rosso diretto a Oyono, punito per un duro intervento su Magnino. In superiorità numerica, i gialli sfruttano l’occasione e passano avanti: grande lavoro da pivot di Cauz, che serve l’assist per la rete di Palumbo.

Nella ripresa, però, i canarini si lasciano sorprendere: nonostante l’uomo in meno, il Frosinone trova il pareggio con Darboe, autore del suo primo gol stagionale. Poi, check al VAR dopo il contrasto di Monterisi su Mendes che da terra rischia di toccare la sfera con il braccio. Ma è tutto regolare. La gara termina con il risultato finale di 1-1.

Cerri trascina la Salernitana: vittoria nel finale contro la Reggiana

La Salernitana vince in extremis contro la Reggiana. Gara bloccata nei primi 45 minuti. L’occasione più ghiotta del primo tempo è per la Salernitana, con Tongya che colpisce la traversa. La ripresa si apre con l’espulsione di Ignacchiti. Intervento duro del centrocampista ai danni di Cerri, inizialmente sanzionato con il cartellino giallo dall’arbitro Ayroldi. Ma, dopo un check al VAR, il direttore di gara opta per il cartellino rosso.

Nonostante l’uomo in meno, la Reggiana riesce a trovare il gol e rompere gli equilibri. Fa tutto Vergara: cross per il colpo di testa di Portanova che si stampa sulla traversa, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Vido. È ancora in partita la Salernitana, con il gol di testa di Cerri su punizione battuta al bacio da Verdi. La gara si infiamma nel finale: al 98′ ingenuità di Vido che colpisce Ferrari in area di rigore regalando il penalty ai padroni di casa. Proprio il giocatore arrivato in prestito dal Como non sbaglia dagli undici metri e chiude la gara sul 2-1.