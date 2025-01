Pagelle Bologna-Monza 3-1: Castro e Odgaard guidano la rimonta, Orsolini la chiude. Non basta Maldini

Gli emiliani portano a casa il bottino pieno tra primo e secondo tempo, nonostante l'avvio shock e il gol del figlio d'arte. Italiano può festeggiare

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna a vincere allo stadio “Dall’Ara”. Lo fa in rimonta contro il Monza di Salvatore Bocchetti, ancora a secco di vittorie sotto la nuova gestione tecnica. Decisive le reti di Castro e Odgaard, che rendono vano il gol in apertura di Daniel Maldini, che sembra essere tornato quello di inizio campionato. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match, valido per la 21esima giornata di Serie A.

Bologna-Monza 3-1: Castro, Odgaard e Orsolini rispondono a Maldini

Avvio shock per il Bologna di Vincenzo Italiano, punito in apertura dalla ripartenza micidiale di Ciurria, che serve Daniel Maldini e consente al “figlio d’arte” di fulminare l’incolpevole Ravaglia, oggi titolare al posto del polacco Skorupski. I padroni di casa non si disuniscono, nonostante lo “schiaffo” incassato al 4′, e al 22′ centrano il bersaglio grosso: azione quasi in stile rugby all’altezza della trequarti offensiva rossoblù, fino al cross di Riccardo Orsolini per il solito Castro, che va ancora a segno a pochi passi da Turati.

Spinto dal “Dall’Ara”, l’undici emiliano insiste e all’alba dell’intervallo sigla il sorpasso con un super gol di Odgaard, in grande spolvero in questa fase della stagione. Il fantasista di Italiano raccoglie la sfera ai 15 metri e punisce Turati con un diagonale fantastico, che valorizza anche l’assist del baby Dominguez.

Nella ripresa non cambia lo spartito, nonostante il tentativo di reazione degli ospiti. Al 69′ chiude la gara proprio Riccardo Orsolini, che addomestica il cross di Lykogiannis e realizza la rete del definitivo 3-1. Nel finale, sfiora il poker Lorenzo De Silvestri, che colpisce un palo clamoroso. La sostanza non cambia, 3 punti al Bologna.

Top e Flop del Bologna

TOP

Odgaard voto 7: È senza dubbio uno dei giocatori che più stanno beneficiando della cura Italiano. Per struttura, tempi di inserimento e qualità tecniche, è sempre uno dei top dell’undici rossoblù. Il diagonale che gli consente di battere Turati è solo la ciliegina sulla torta. Gol bellissimo e risultato importantissimo per i suoi.

voto 7: È senza dubbio uno dei giocatori che più stanno beneficiando della cura Italiano. Per struttura, tempi di inserimento e qualità tecniche, è sempre uno dei top dell’undici rossoblù. Il diagonale che gli consente di battere Turati è solo la ciliegina sulla torta. Gol bellissimo e risultato importantissimo per i suoi. Castro voto 7: Finalizza il traversone di Orsolini, dando continuità al gol realizzato a San Siro contro l’Inter. Dopo un periodo di parziale appannamento, complice la crescita di Dallinga, l’argentino vuole riprendersi lo scettro di bomber degli emiliani.

voto 7: Finalizza il traversone di Orsolini, dando continuità al gol realizzato a San Siro contro l’Inter. Dopo un periodo di parziale appannamento, complice la crescita di Dallinga, l’argentino vuole riprendersi lo scettro di bomber degli emiliani. Orsolini voto 7: Si rivede il “vecchio” Orsolini, tra giocate di livello e un assist vincente per Castro. Spinge con buona continuità sull’out di destra, al pari del suo omologo Dominguez, e alla fine trova anche la gioia personale. Riecco Orso.

FLOP

Posch voto 5,5: Accompagna quando può Orsolini, ma con poca precisione. Non sempre puntuale.

voto 5,5: Accompagna quando può Orsolini, ma con poca precisione. Non sempre puntuale. Miranda voto 5: Meno brillante del solito in fase offensiva e più attento alla fase difensiva. Non partecipa con costanza alla manovra nella metà campo avversaria.

voto 5: Meno brillante del solito in fase offensiva e più attento alla fase difensiva. Non partecipa con costanza alla manovra nella metà campo avversaria. Beukema voto 5,5: Soffre l’imprevedibilità di Maldini in avvio. Discontinuo, finora, in questo 2025.

Top e Flop del Monza

TOP

Maldini voto 7: “Stappa” subito il match del “Dall’Ara”, concretizzando la prima occasione utile. Il “figlio d’arte” cresce di partita in partita, superate le settimane che hanno chiuso il suo 2024. Freddissimo a tu per tu con Ravaglia, una volta raccolto il “cioccolatino” confezionato da Ciurria. Primo quarto d’ora da favola, poi la squadra non sempre lo supporta.

voto 7: “Stappa” subito il match del “Dall’Ara”, concretizzando la prima occasione utile. Il “figlio d’arte” cresce di partita in partita, superate le settimane che hanno chiuso il suo 2024. Freddissimo a tu per tu con Ravaglia, una volta raccolto il “cioccolatino” confezionato da Ciurria. Primo quarto d’ora da favola, poi la squadra non sempre lo supporta. Ciurria voto 6,5: È lui a condurre la ripartenza che porta al gol del momentaneo vantaggio biancorosso, targato Maldini. Sul 2025 del Monza, al di là dei risultati negativi, c’è l’impronta dell’ex Pordenone, ai margini della rosa per gran parte del girone d’andata e ora tra gli ultimi a mollare sul rettangolo verde.

FLOP

Bondo voto 5,5: Giornata sfortunata per il ragazzo finito nel mirino della Fiorentina, e non solo. Dopo un primo tempo caratterizzato da qualche errore tecnico, è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare.

voto 5,5: Giornata sfortunata per il ragazzo finito nel mirino della Fiorentina, e non solo. Dopo un primo tempo caratterizzato da qualche errore tecnico, è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Izzo voto 5: Giornata “no” per l’ex Genoa, che soffre la presenza di Castro e Dallinga e non riesce a limitare i danni.