Calciomercato serie B: Palermo in pressing sul nuovo bomber, il Pisa prima vende e poi compra

Conto alla rovescia per la chiusura della finestra di riparazione, fissata per il prossimo 3 febbraio: si intensificano trattative e contatti

Il calciomercato di Serie B entra sempre più nel vivo e mentre si avvicina la deadline del 3 febbraio si intensificano i contatti e le trattative per rinforzare gli organici e sfoltire le rose. Le big del campionato cercano i colpi funzionali ai rispettivi progetti tecnico-tattici, gli innesti per accendere l’entusiasmo nelle rispettive tifoserie.

Palermo forte su Borrelli, il Brescia valuta le alternative

Il Palermo va all’attacco. Letteralmente. Nel mirino c’è Gennaro Borrelli, centravanti classe 2000 di proprietà del Brescia. Il neo-direttore sportivo Carlo Osti ha intensificato i colloqui con l’entourage del giocatore molisano. Stretta finale per provare a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile e mettere a disposizione di Dionisi il calciatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Borrelli ha segnato soli due gol in Serie B nella stagione in corso, ma ha importanti mezzi fisici, ha maturato una buona esperienza in categoria ed è considerato il profilo ideale. Tra il dire e il fare c’è il Brescia, che non sembra intenzionato a cederlo a cuor leggero e, in primis, senza aver prima trovato un suo sostituto. Matteo Rover del Südtirol e Manuel De Luca della Cremonese sono due delle possibili alternative.

Il trasferimento di Borrelli resta, dunque, in stand-by, ma il Palermo è determinato a chiudere l’operazione. Un investimento per il presente e per il futuro con l’auspicio che possa tornare utile per una seconda parte di stagione nel corso della quale i rosanero saranno chiamati ad accelerare per scalare la classifica e tornare, innanzitutto, in zona playoff.

Pisa, Bonfanti verso Empoli. Stretta finale per Candela e Solbakken

Intanto, è vivace la situazione relativa al calciomercato in Serie B. Krollis è rientrato allo Spezia ma verrà ceduto allo Slovan Liberec. Il Pisa sogna la A e si muove in entrata e in uscita: Jevsenak alla Juve Stabia; l’addio di Bonfanti, destinazione Empoli, è sempre più vicino (non figura nell’elenco dei convocati per la sfida in trasferta con il Catanzaro) ed è stato dato l’ok per il passaggio di Beghetto al Vicenza. I toscani sono, di pari passo, tornati alla carica per Candela del Venezia: l’accordo è a un passo. Stesso discorso per Solbakken, nella prima parte di stagione all’Empoli.

Calciomercato Serie B, tutte le trattative

Ieri, 17 gennaio, è stata una giornata intensissima di trattative. Il già citato Spezia è in pressing su Seghetti, ma il Perugia alza le barricate. La Juve Stabia ha ufficializzato il centrale Quaranta e nel contempo ha ceduto D’Amore in prestito all’Ascoli, la Carrarese ha girato Capello all’Arezzo. Il Catanzaro ha accolto Quagliata e Gelmi. Lipani del Sassuolo piace all’Inter. Saric e Maggiore restano piste calde per il centrocampo della Salernitana. Al Bari piace Coubis del Milan Futuro. Nedelceauro è un obiettivo del Cosenza.