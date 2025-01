Serie B - Il Pisa vince il derby e resta nella scia del Sassuolo: Caracciolo stende la Carrarese

Il posticipo di serie B sorride ai nerazzurri che conquistano il terzo successo di fila e restano a -3 dal primo posto

Il risultato del Romeo Anconetani lancia il Pisa sempre alle spalle del Sassuolo capolista: il successo dei toscani nel derby sulla Carrarese manda in archivio la 21esima giornata di serie B. Al gol di Canestrelli nel primo tempo ha fatto seguito il pareggio di Finotto nella ripresa, a testimonianza di una partita sicuramente equilibrata e divertente. Ci ha pensato poi Caracciolo a regalare il successo ai ragazzi di Pippo Inzaghi.

Nel primo pronti via e Finotto si fa ipnotizzare da Semper (2′) poi Pisa all’attacco. Al 22′ angolo di Angori e testa di Canestrelli per l’1-0. Tramoni (34′ e 38′) sbaglia il raddoppio, Finotto (37′) spreca davanti a Semper. Nella ripresa ospiti intraprendenti: ci prova Cicconi, ci riesce Finotto (a segno al 17′ dopo un gol annullato tre minuti prima). Zuelli (due volte) e Cherubini sfiorano il gol, la Carrarese spinge ma è Caracciolo, al 42′, a trovare il gol vittoria nella bolgia pisana sfruttando un pasticcio della difesa ospite. I ragazzi di Inzaghi restano in scia al Sassuolo capolista.

Rivivi qui le emozioni di Pisa-Carrarese

Il tabellino

PISA (3-4-2-1): Semper 6.5; Calabresi 5.5 (29’st Rus 6), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5; Tourè 6.5, Marin 6, Piccinini 5.5 (29’st Hojholt 6), Angori 6; Moreo 5.5, Tramoni 6.5 (46’st Abildgaard sv); Lind 5.5. In panchina: Nicolas, Loria, Mlakar, N. Bonfanti, Sussi, Arena, Jevsenak, Morutan, G. Bonfanti. Allenatore: Inzaghi 6.5.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Zanon 6, Illanes 5.5, Imperiale 6 (45’st Belloni sv); Bouah 5 (1’st Oliana 6), Zuelli 6.5, Capezzi 5 (1’st Cherubini 6.5), Giovane 6, Cicconi 6; Finotto 6.5 (35’st Cerri sv), Shpendi 6 (45’st Capello sv). In panchina: Chiorra, Mazzi, Palmieri, Cavion, Falco, Maressa, Kovalenko. Allenatore: Calabro 6.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 6.5

RETI: 22’pt Canestrelli, 16’st Finotto, 42’st Caracciolo

NOTE: Serata fredda, terreno in perfette condizioni. Spettatori 8.428. Ammoniti: Marin, Moreo, Oliana. Angoli 8-6 per il Pisa. Recupero: 0′ pt, 5′ st

La 21esima giornata di Serie B – Risultati

Salernitana-Sassuolo 1-2

Cosenza-Mantova 2-2

Frosinone-Cremonese 0-3

Palermo-Modena 2-0

Reggiana-Bari 0-0

Spezia-Juve Stabia 1-1

SudTirol-Catanzaro 1-1

Cesena-Cittadella 0-0

Brescia-Sampdoria 1-1

Pisa-Carrarese 2-1

La classifica aggiornata di Serie B

Sassuolo 49 Pisa 46 Spezia 39 Cremonese 33 Juve Stabia 30 Catanzaro 28 Bari 28 Palermo 27 Carrarese 27 Cesena 26 Modena 25 Reggiana 25 Mantova 24 Cittadella 24 Brescia 24 Sampdoria 21 Frosinone 20 Sudtirol 19 Salernitana 18 Cosenza 18 (-4)