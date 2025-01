Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori19:50 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Carrarese-Pisa, match valido per la 21a giornata di Serie B!19:50

Il Pisa è reduce dallo 0-1 in trasferta con la Sampdoria, mentre la Carrarese arriva dal 2-0 casalingo con il Cesena.19:51

Formazione PISA (3-4-2-1): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Toure, Piccinini, Marin, Angori - Moreo, Tramoni - Lind.19:54

Formazione CARRARESE (3-5-2): Bleve - Zanon, Illanes, Imperiale - Bouah, Zuelli, Giovane, Capezzi, Cicconi - Finotto, Shpendi. 19:54

Panchina Pisa: Chiorra, Mazzi, Oliana, Palmieri, Cherubini, Cavion, Falco, Capello, Maressa, Kovalenko, Belloni, Cerri. 19:55

Panchina Carrarese: Nicolas, Loria, Mlakar, Hojholt, N. Bonfanti, Sussi, Rus, Abildgaard, Arena, Jevsenak, Morutan, G. Bonfanti.19:56

Le scelte di Inzaghi: gioca Lind in attacco sotenuto da Moreo e Tramoni. Toure e Angori sulle fasce, in difesa spazio a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli.19:56

Le scelte di Calabro: panchina per Cerri, in avanti ci sono Finotto e Shpendi dal 1'. Bouah e Cicconi sulle fasce, Giovane in regia coadiuvato da Zuelli e Capezzi.19:57

La Carrarese ha vinto l’unico precedente contro il Pisa in Serie BKT (1-0 all’andata); quella toscana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono le prime due gare nel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947.19:57

Il Pisa è una delle due squadre, assieme allo Spezia, a non avere ancora perso in casa in questo campionato - sette vittorie e tre pareggi in 10 partite all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani - l’ultima volta in cui i nerazzurri non hanno subito alcuna sconfitta nelle prime 11 sfide interne di un torneo di Serie BKT risale al 1993/94 (5V, 6N). 19:58

1' Inizia il primo tempo di PISA-CARRARESE!20:32

2' Dopo appena due minuti arriva un'occasione incredibile per la Carrarese. Errore clamoroso infatti di Canestrelli che effettua un passaggio corto all'indietro su cui si avventa Finotto. Decisivo l'intervento di Semper che difende la sua porta in uscita deviando in calcio d'angolo.20:36

6' Arriva la reazione del Pisa con Toure che da posizione defilata lascia partire un destro potente ma che si spegne di parecchio alto sopra la traversa.20:40

10' Insiste il Pisa che ha preso in mano la partita, conducendo il possesso con una manovra offensiva prolungata. La Carrarese difende compatta.20:42