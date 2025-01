Serie B: Sassuolo vittorioso nel match spettacolo contro il Sudtirol, il Pisa rallenta col Catanzaro

Si chiude la 22esima giornata di Serie B con lo spettacolare match tra la capolista Sassuolo e il Sudtirol, finito 5-3. Il Pisa perde terreno, frenata dallo 0-0 col Catanzaro. Il Palermo continua a vincere

Giunge a compimento la 22esima giornata di Serie B, conclusasi con gli ultimi quattro match in programma. E si stagliano in particolare quelli che hanno visto su fronti diversi le due contendenti per il vertice della classifica, ovvero il Pisa ed il Sassuolo. Protagoniste di due match opposti in termini di risultati e spettacolo: i toscani non vanno oltre le reti bianche col Catanzaro, scavalcato tra l’altro in classifica dal Palermo vittorioso al Barbera contro la Juve Stabia, mentre i neroverdi animano con la rivale Sudtirol una partita al Mapei pirotecnica, con continui ribaltamenti di risultato, rimonte e controrimonte. Il Sassuolo capolista vince così 5-3 e si porta a +5 sul Pisa diretto inseguitore, aumentando di 2 punti il gap. La giornata si chiude alle 17:15 con Carrarese-Spezia.

Il Pisa perde l’occasione contro il Catanzaro: finisce 0-0

Il primo tempo tra Catanzaro e Pisa finisce sullo 0-0: i giallorossi, in corsa per i play-off, detengono il pallino del gioco con le migliori occasioni senza però affondare il colpo contro gli ospiti che puntano a riprendersi la pregiata posizione in classifica della promozione diretta. Il copione si ripete in buona sostanza nel secondo tempo, con il risultato che rimane bloccato sulle reti bianche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Palermo prosegue la striscia positiva e con Le Douaron batte la Juve Stabia 1-0

Rinvigorito dalla vittoria in casa contro il Modena nel precedente turno, il Palermo nella prima metà di gioco non sovrasta gli ospiti, che danno l’idea di una maggiore grinta senza però che entrambe le squadre possano imprimere una svolta alla gara. I siculi tornano in campo nella ripresa con un piglio diverso, imponendo la pressione nei confronti delle Vespe. Che però hanno una occasione notevole grazie al pregevole gesto tecnico di Adorante, la cui rovesciata tuttavia non sorprende Sirigu. Gol non fatto, gol subito: il Palermo riesce alla fine a sbloccare la gara grazie a Le Douaron che approfitta della respinta di Thiam su tiro di Segre.

Il Sassuolo vince un match contro il Sudtirol spettacolare tra rimonte e controrimonte

Decisamente più scoppiettante rispetto alle altre partite disputatesi in contemporanea il primo tempo tra Sassuolo e Sudtirol. Gli ospiti vanno subito in vantaggio al 3′ con il sinistro di Odogwu, ma sei minuti dopo Berardi riporta in parità il match. Passando pochi istanti e il Sudtirol si porta sul 2-1, con Odogwu che serve l’assist vincente (l’azione era anche finita sotto il controllo del VAR per sospetto fuorigioco, poi non riscontrato) a Pyythia, a segno dal limite dell’area.

Nella ripresa lo spettacolo va avanti con continui ribaltamenti di fronte: i neroverdi conquistano il pareggio del 2-2 grazie a Doig dai 25 metri, e al 58′ Boloca col suo sinistro rasoterra conduce il Sassuolo per la prima volta in vantaggio 3-2. Ma il Sudtirol vuole far passare un pomeriggio da sudori freddi agli ospiti, ed ecco quindi che al 64′ Pietrangeli servito da Pyythia rimette il match in pareggio. Non finisce però qui: al 69′ Boloca innesca Laurenté che vola verso l’area e col destro riporta il Sassuolo in vantaggio, e nel secondo minuto del recupero Volpato archivia definitivamente l’incontro con il gol del 5-3.

Classifica Serie B 2024/2025 aggiornata