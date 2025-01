Genoa, Balotelli: col Monza last dance, due club di A sulle tracce di SuperMario

Lunedì potrebbe essere l'ultima volta dell'ex Milan con la maglia del Grifone: addio inevitabile visto il feeling inesistente con l'allenatore Vieira

Quando il signor Daniele Doveri di Roma fischierà la fine di Genoa-Monza, posticipo del lunedì alle 20.45, Mario Balotelli potrebbe essere già un doppio ex di entrambi i club. Al Monza ha giocato 12 partite nel 2020-2021, al Genoa solo 56 minuti in questa stagione, frammentati in tanti mini-spezzoni ma l’ora dell’addio sembra avvicinarsi sempre di più e proprio a inizio settimana potrebbe esserci la fumata bianca visto che ci sono due club di A che lo avrebbero contattato.

Empoli e Venezia su Balotelli

L’indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà che rivela come sia Empoli (che potrebbe perdere a giorni il bomber Esposito) che Venezia (con Pojhampalo promesso sposo del Palermo) si siano fatte sotto con sondaggi per acqistare il giocatore. Dopo il no di Galliani per un Monza-bis erano arrivate altre offerte al bomber ma poco stimolanti.

Il no al Trapani e al Bari

Balotelli ha parlato con il Trapani (che lo ha invitato pubblicamente) per un gesto di cortesia e perché il presidente Antonini è stato molto gentile con lui ed ha detto no anche al Bari che aveva manifestato un interesse: è evidente che il suo desiderio – l’assoluta priorità – sarebbe quello di restare in Serie A e chissà che il sogno non si concretizzi in questa ultima settimana di mercato invernale.

L’attaccante ha ripreso ad allenarsi in parte con il gruppo e in parte in modo differenziato: dopo non essere stato impiegato nelle ultime quattro partite ed aver ribadito in un messaggio sui social di sentirsi un giocatore del Genoa, è molto atteso dal Popolo rossoblù. Dovesse essere convocato è possibile che SuperMario possa trovare spazio per una manciata di minuti contro il Monza ma l’ipotesi cessione resta la più accreditata e potrebbe paradossalmente consentire al Genoa di ottenere una plusvalenza.