Balotelli, nuova accusa a Vieira sui social? “Qualcuno non mi vuole al Genoa”. E dal Trapani arriva una proposta pazza

Balotelli sempre più lontano dal Genoa: in una storia su Instagram ecco l'ultima stoccata a Vieira. Si fa avanti il Trapani: Super Mario approda alla corte di Eziolino Capuano?

Balotelli ci ricasca. Nuovo sfogo social dell’attaccante del Genoa (ancora per quanto?) dopo quello di ieri: nel mirino, con ogni probabilità, Patrick Vieira. Ai buoni propositi iniziali non sono seguiti i fatti: l’ascia di guerra tra i due non è stata seppellita dopo gli screzi avuti ai tempi del Nizza. E il destino di Super Mario sotto la Lanterna sembra ormai segnato.

Genoa, caso Balotelli: nuova accusa a Vieira?

In mattinata Balo ha pubblicato una storia su Instagram dai toni piuttosto piccati. Il destinatario del messaggio? Beh, tutto lascia pensare che sia Vieira, con cui i rapporti sono ai minimi termini, se non del tutto azzerati. L’ex centravanti di Inter, Milan e Manchester City ha scritto: “Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe, ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società”.

Chi non vuole più Balotelli al Genoa? Vieira? Approdato in Liguria su richiesta del precedente tecnico Gilardino, il 34enne ha dovuto lavorare sodo per ritrovare la forma dopo la lunga inattività. Ma il ribaltone in panchina ha finito relegarlo ai margini.

I numeri impietosi di Balotelli al Genoa

Nonostante i proclami a mezzo social (“Datemi la Serie A e la spacco”), nei sei gettoni fin qui accumulati con la casacca del Grifone Balotelli ha totalizzato la miseria di 56 minuti. Poco più di un tempo in quasi tre mesi. L’ultima presenza risale ai 7′ in campo nel finale della partita contro il Napoli dello scorso 21 dicembre, poi più nulla.

Per due volte, contro Empoli e Roma, neppure è stato convocato, mentre contro Lecce e Parma è rimasto a scaldare la panchina. Con Vieira sono riemersi antichi dissapori in realtà mai superati, che rischiano di compromettere l’esperienza dell’ex punta della Nazionale nella Genova rossoblù.

Il calciatore che può costringere Balo all’addio

A testimonianza di quanto Vieira e Super Mario siano distanti il fatto che l’allenatore ex Crystal Palace abbia chiesto e ottenuto un altro attaccante per la corsa salvezza. Via West Ham è arrivato in prestito il jolly offensivo Maxwel Cornet, che ha giocato (quasi niente) la prima parte di stagione col Southampton. Classe 1996, l’ex Olympique Lione va a ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione di Balotelli, per cui si profila sempre più l’ipotesi rescissione.

Super Mario ed Eziolino Capuano insieme a Trapani?

Chiudete gli occhi e immaginate per un istante Balo alla corte del vulcanico Eziolino Capuano. Un cocktail esplosivo. Forse rimarrà solo un sogno, eppure qualcosa di fondato, di concreto, c’è. Eccome se c’è. Sì, perché il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha corteggiato il centravanti nato a Palermo via social.

“Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi – ha scritto il patron del club che milita in Serie C e che di recente ha scelto Capuano come allenatore -. Un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne”.